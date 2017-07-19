درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های والیبال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، والیبالیست‌های نوجوانان استان در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی دسته سه کشور مقابل اردبیل شکست را پذیرفتند و به مقام چهارم رسیدند.

تیم والیبال نوجوانان چهارمحال و بختیاری در گیم نخست این دیدار توانست تیم اردبیل را با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ مغلوب کند اما در سه گیم دیگر با نتایج ۱۷ به ۲۵، ۲۰ به ۲۵ و ۱۹ به ۲۵ بازی را واگذار کرد تا در جایگاه چهارم رقابت‌های دسته سه قهرمانی کشور قرار گیرد.

در مسابقات والیبال قهرمانی دسته سه کشور ۱۰ تیم در دو گروه با یکدیگر رقابت کردند که تیم چهارمحال و بختیاری در مرحله گروهی با پیروزی بر تیم‌های کردستان، خراسان جنوبی و ایلام و شکست مقابل فارس به‌عنوان تیم دوم گروه خود به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.