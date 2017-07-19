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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۴

رونمایی از ۶۰۰ پرچم جمهوری اسلامی در شمال تهران

رونمایی از ۶۰۰ پرچم جمهوری اسلامی در شمال تهران

۶۰۰ عدد پرچم جمهوری اسلامی از سوی اداره زیباسازی شهرداری منطقه ۳ در معابر ، بزرگراهها و بوستان های این منطقه نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رضا موسوی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه گفت : به منظور زیباسازی محیط شهری پرچم های جمهوری اسلامی در ارتفاع ۳ متری در خیابانهای شریعتی ومیرداماد ، پل فجر ،  رسالت و  حقانی ، بوستان ها و ساختمان های اداری این منطقه نصب شد.

وی همچنین از رنگ آمیزی زیر پل میرداماد خبر داد و افزود : این پل عابر پیاده که بر اثر عوامل جوی و گذشت زمان فرسوده شده بود از سوی اداره ی زیباسازی رنگ آمیزیشد.

موسوی از نورپردازی میدان هدایت خبر داد و تصریح کرد: به منظور تامین امنیت شبانه و زیبایی محیط شهری این میدان با نصب ۴عددپایه چراغ ۵ متری و  ۱۶عدد پروژکتور نورپردازی شد.

کد مطلب 4035979

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