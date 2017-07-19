رونمایی از ۶۰۰ پرچم جمهوری اسلامی در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رضا موسوی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه گفت : به منظور زیباسازی محیط شهری پرچم های جمهوری اسلامی در ارتفاع ۳ متری در خیابانهای شریعتی ومیرداماد ، پل فجر ، رسالت و حقانی ، بوستان ها و ساختمان های اداری این منطقه نصب شد.

وی همچنین از رنگ آمیزی زیر پل میرداماد خبر داد و افزود : این پل عابر پیاده که بر اثر عوامل جوی و گذشت زمان فرسوده شده بود از سوی اداره ی زیباسازی رنگ آمیزیشد.

موسوی از نورپردازی میدان هدایت خبر داد و تصریح کرد: به منظور تامین امنیت شبانه و زیبایی محیط شهری این میدان با نصب ۴عددپایه چراغ ۵ متری و ۱۶عدد پروژکتور نورپردازی شد.