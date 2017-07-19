مقبره شهید رئیسعلی دلواری در شهریور ماه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نمایند ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آیت‌الله صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی نقش امام جعفر صادق(ع) در احیاء اسلام راستین را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: امام جعفرصادق(ع) در حیات عمر کوتاه خود کارهای بسیار بزرگی انجام داد به‌گونه‌ای که اسلام راستین را احیاء کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: عظمت امام جعفر صادق(ع) آن‌گونه است که شیعه منصوب به شیعه جعفری است که نقش مهم این امام بزرگوار در احیاء مکتب شیعه جعفری را نشان می‌دهد.

امام‌جمعه بوشهر با گرامیداشت سالروز تشکیل شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به جایگاه مهم عفاف و حجاب پرداخت و تصریح کرد: فرهنگ عفاف و حجاب در تمام لایه‌های زندگی خانوادگی و اجتماع تاثیرگذار است چراکه توجه به این مهم ارتقاء جایگاه به سوی سعادت و کمال را به همراه دارد.

صفایی‌بوشهری از بازسازی مقبره شهید رئیسعلی دلواری سردار بزرگ مبارزه با استعمار خبرداد و گفت: بازسازی مقبره شهید رئیسعلی دلواری در وادی‌السلام نجف اشرف یکی از مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر است که این مهم محقق شد و در اوائل شهریور امسال در آستانه سالروز شهادت این سردار بزرگ مبارزه با استعمار افتتاح می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تاکید بر ترویج فرهنگ اخلاق‌مداری اسلامی، شرح صدر و عفاف و حجاب افزود: مردم استان بوشهر در این عرصه دارای جایگاه خاص و کم‌نظیری در کشور هستند که باید این فرهنگ حفظ و روزافزون شود.

امام‌جمعه بوشهر با قدردانی از برگزارکنندگان یادواره شهدای مدافع حرم استان بوشهر خاطرنشان کرد: این یادواره با شکوه خاصی در مصلی جمعه بوشهر برگزار شد که از همه دست‌اندرکاران از جمله هیئت‌های مذهبی، سپاه بسیج، صدا و سیما قدردانی می‌شود.

صفایی بوشهری، شهدای مدافع حرم را مایه افتخار و عزت ایران اسلامی دانستند و تصریح کرد: دفاع از حریم اسلام و حرم اهل‌بیت(ع) توسط رزمندگان و شهدای مدافع حرم متبلور شد که این عزیزان مایه افتخار و عزت مردم و مسئولان هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با قدردانی از صدا و سیمای مرکز بوشهر در 24 ساعته‌شدن برنامه‌های رادیو و تلویزیون استان بوشهر افزود: کار بزرگی از سوی صدا و سیمای مرکز بوشهر در شبانه‌روزی شدن برنامه‌های این رسانه انجام شد که جای قدردانی و تشکر دارد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر در حوزه قرآنی در کشور رتبه برتر دارد، تاکید کرد: استان بوشهر دو سال پیاپی است که در عرصه قرآن و گسترش فضای قرآنی در کشور رتبه برتر دارد که لازم است در معرفی این مهم تلاش شود.

صفایی بوشهری با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعات، بسیج و سپاه در مدیریت امنیت استان بوشهر گفت: استان بوشهر از استان‌های با آرامش همراه امنیت بالا در کشور است که از تلاش دست اندرکاران سپاسگزاری می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر توجه به فرهنگ سازی در همه عرصه‌ها افزود: فرهنگسازی در امور کار بزرگ و مهمی است که هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط امری مهم و ضروری است.

امام جمعه بوشهر، فرهنگسازی، هماهنگی مجموعه‌ها، قانون‌مداری، خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی، مردم‌داری و فرهنگ سازی در عرصه انقلابی‌گری را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با تحقق این مهم، محیط سالم، مناسب و پراز امکانات فراهم شود.

صفایی بوشهری با قدردانی از تلاش‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء خاطر نشان کرد: این نهاد پرتوان که مورد افتخار و عزت ایران اسلامی است در همه عرصه‌ها حضور فعالی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر از اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در استان بوشهر توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء خبرداد و تصریح کرد: با اعلام آمادگی قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای مشارکت در طرح‌های محرومیت‌زدایی استان بوشهر، فقرزدایی و رفع مشکلات نقاط مختلف این استان با همکاری این قرارگاه اجراء می‌شود.