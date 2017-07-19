مدیریت عالمانه در کمیته امداد/ مددجویان وارد مدار تولید شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان ظهر چهارشنبه به همراه پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به شهرستان دورود سفر کردند و اقدامات و فعالیت های کمیته امداد در این شهرستان را ارزیابی کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان در جریان این بازدید با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) از یادگاران حضرت امام خمینی است و همین برای وزین و ارزشی بودن این مجموعه کافی است، اظهار داشت: خدمات خوبی از این مجموعه به جامعه ارائه شد است و تفاوت محتوایی که در حال حاضر شاهدیم ناشی از مدیریت عالمانه و دین محور پرویز فتاح در این مجموعه است.

غضنفری با بیان اینکه در بعضی مقاطع زمانی عملکرد این مجموعه خدمتگزار با هدفی که برای آن انجام شده بود فاصله گرفت و متاسفانه همین باعث شده بود مقداری بی اعتمادی در جامعه به وجود بیاید، تصریح کرد: خوشبختانه رویکرد فعلی کمیته امداد این نیست و با نگاه توانمندسازی افراد رو به جلو است و این امر هیچ منافاتی با کمک‌ها، خدمات و کارهای مقطعی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه به آینده این است که مجموعه‌ها و افرادی که از حمایت‌ها برخوردار می‌شوند روی پای خود ایستاده و وارد مدار تولید شوند و نقش آفرینی کنند، افزود: یکسری از تریبون ها نیز می توانند در تقویت این راه تأثیر گذار باشند که مصداق بارز آن کلام و نفوذ ائمه جمعه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان در این جلسه به وجود برنامه و برنامه محوری در کمیته امداد اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه هایی برای فعالیت در حوزه های مختلف به امضای استاندار لرستان و پرویز فتاح رئیس کمیته امداد رسیده است و به دنبال ایجاد بازارچه‌ای برای ارائه محصولات نقش آفرینان این مجموعه هستیم.