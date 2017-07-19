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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

استادیوم شهر قدس آماده بازی‌های لیگ برتر فوتبال شد

استادیوم شهر قدس آماده بازی‌های لیگ برتر فوتبال شد

قدس- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قدس گفت: استادیوم شهر قدس آماده بازی‌های لیگ برتر فوتبال شد

منصور حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار در استان تهران از آسفالت متخلخل در استادیوم شهرقدس استفاده می شود.

وی افزود: آسفالت متخلخل با طرح اختلاط خاص و با افزودن الیاف پلیمری تهیه شده است و هم اکنون در وسعت سه هزار متر مربع در حاشیه زمین چمن استادیوم بزرگ شهرقدس در حال اجرا است و با اجرای این پروژه برای بازی‌های لیگ برتر مهیا می‌باشد.

حیدری گفت: طرح این آسفالت به گونه‌ای است که آب های جاری و یا آب ناشی از بارندگی را جذب کرده و به لایه های زیرین هدایت می کند و توسط این مکانیسم از ایجاد سیلاب و گنداب جلوگیری می شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قدس با بیان اینکه قیمت این نوع آسفالت تقریبا دو برابر است گفت: این آسفالت با مد نظر قرار دادن هزینه های اجرا و سایر هزینه های زیرسازی حدود سی درصد گرانتر شده و با توجه به عمر طولانی آن به صرفه تر از آسفالت معمولی است.

حیدری در پایان خاطر نشان ساخت: این نوع آسفالت نیاز به زیرسازی و بستر سازی خاص و مناسب دارد همچنین مواردی از قبیل هدایت آب به شبکه فاضلاب در زمین هایی با نفوذ پذیری بالا قابلیت اجرا دارد.

کد مطلب 4035996

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