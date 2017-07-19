نظارت دامپزشکی بر ۶۲۰ هزار قطعه جوجه ریزی درمرغداری های نهبندان

محمد راه انجام در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: در راستای تامین امنیت و سلامت گوشت مرغ تولیدی، تمامی مراحل تولید طیورگوشتی از فارمهای مرغ مادر، کارخانجات جوجه کشی، حمل و نقل بهداشتی، واکسیناسیون، پرورش، کشتار و بسته بندی مرغهای تولیدی توسط کارشناسان دامپزشکی در حال انجام است.

وی افزود: طی صدور ۴۳ مجوز جوجه ریزی ، تعداد ۶۲۰هزار و ۶۴۰ قطعه جوجه در ۳۰ واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان نهبندان انجام شده که با توجه به روند افزایش نظارت بهداشتی دامپزشکی بر واحدهای مرغداری سطح شهرستان شاهد کاهش بیماری در این واحدهای صنعتی بوده ایم.

راه انجام با بیان اینکه برای صدور مجوز بهداشتی جوجه‎ریزی باید موارد بهداشتی رعایت شود، تصریح کرد: از جمله این موارد جمع آوری، نگهداری، فرآوری و حمل و نقل بهداشتی کود ، رعایت حداقل فاصله استاندارد جوجه‎ریزی براساس تلفات سالن در دوره قبل و همچنین رعایت مسائل امنیت زیستی است.

رییس شبکه دامپزشکی نهبندان بیان کرد: سلامت و بهداشت مواد پروتئینی حیوانی علی‏‌الخصوص گوشت مرغ از مزرعه تا سفره تحت نظارت دامپزشکی است از همین‌رو از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از نیم میلیون قطعه مرغ گوشتی حاصل از پرورش این تعداد جوجه یک‌روزه برای کشتار، روانه کشتارگاه‎های سطح استان شده و بخش مازاد نیز برای مصرف به استان‎های همجوار مانند سیستان و بلوچستان صادر شده است.

راه انجام در پایان از مرغداران شهرستان خواست هر گونه مخاطرات بهداشتی را جهت کنترل و پیشگیری به شبکه دامپزشکی اطلاع رسانی نموده و دراجرای ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای با دامپزشکی همکاری کنند.