تماسهای عربستان با رژیم صهیونیستی برای حل بحران مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «حاتم عبدالقادر» مسئول پرونده قدس در جنبش فتح عنوان داشت که تماسهای فشرده ای میان مسئولان اردن و رژیم صهیونیستی از یک سو و عربستان و تل آویو از طریق آمریکا از سوی دیگر برای دستیابی به یک راه کار در خصوص بحران مربوط به مسجد الاقصی و مساله نصب گیت های الکترونیکی در ورودی های این مسجد که خشم فلسطینی ها را برانگیخته در جریان است.

وی در ادامه افزود: عربستان و اردن تلاش دارند تا این بحران را تا قبل از پایان فردا(پنجشنبه) حل وفصل کنند چرا که احتمالا روز جمعه شاهد برگزاری تظاهرات فلسطینی ها در این خصوص خواهیم بود.آمریکا می خواهد که این گیت ها برداشته شود و در مقابل نیروهای اسرائیلی کار بازرسی و تفتیش را برعهده بگیرند اما فلسطینی ها با هرگونه بازرسی شخصی مخالف هستند.