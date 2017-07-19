گرگانی ها در مصرف آب رکورد زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در چند روز گذشته، افزایش دما در روزهای آتی و افزایش مصرف آب شرب، حجم مخازن ذخیره آب در بعضی از ساعت‌ها بخصوص در پیک مصرف کاهش‌یافته و موجب می‌شود در سطح شهر گرگان با افت فشار آب بخصوص در طبقات بالای ساختمان‌ها مواجه شویم.

بنابراین به‌منظور برخورداری تمام شهروندان از نعمت آب در کلیه ساعت‌های شبانه‌روز، رعایت الگوهای مصرف درست آب و پرهیز از مصارف غیرضروری لازم است.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت آبفای گلستان، میزان سرانه مصرف آب توسط هر یک از شهروندان شهر گرگان بالغ‌بر ۲۲۰ لیتر در شبانه‌روز است که از استانداردهای تعریف‌شده (۱۵۰ لیتر در شبانه‌روز) بیشتر است.

بنابراین تصحیح الگوهای رفتاری و مصرفی توسط شهروندان و اعمال دقیق مدیریت مصرف می‌تواند به گذر از تنش آبی موجود کمک کند.