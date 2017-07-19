ترامپ در برابر ایران از دیپلماسی استفاده کند و نه زور

به گزارش خبرگزاری مهر، «باربارا اسلاوین» خبرنگار برجسته و محقق شناخته شده حوزه ایران شناسی در آمریکا با انتشار مقاله ای در وب سایت «شورای آتلانتیک» با استناد به سخنان اخیر وزیر خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران آمریکایی که در نیویرک انجام شد، دونالد ترامپ و دولت وی را متهم به کارشکنی در توافق هسته ای با ایران و نقض برجام نمود.

اسلاوین در این مقاله ترامپ را به دلیل وضع تحریم های بیشتر به بهانه فعالیت های موشکی ایران متهم به کارشکنی در برجام کرده و همچنین از رفتار وی در جریان اجلاس گروه «جی ۲۰» در آلمان که از شرکای اقتصادی آمریکا خواسته بود تا با ایران هیچ گونه معامله ای انجام ندهند، به شدت انتقاد کرده است.

وی همچنین از دیگر رفتارهای ترامپ در برابر مسلمانان جهان مانند وضع قانون منع ورود میسلمانان به آمریکا انتقاد کرده و معتقد است آمریکا درحالی چنین فعالیت های کارشکنانه ای علیه ایران را انجام می دهد که کاهش تحریم ها و به دست آوردن توانایی انجام معاملات خارجی با دیگر کشورها از دلایل اصلی ایران برای پذیرش برجام بوده است.

این نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی از دولت ترامپ خواست تا به جای اتخاذ رفتاری خصمانه علیه ایران به رویکرد دیپلماسی پناه آورده و مشکلات خود را از طریق گفتگو با تهران حل و فصل کند.