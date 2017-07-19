چپ و راست در کمیته امداد جایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح عصر چهارشنبه در سفر به شهرستان دورود یکی از راههای افزایش مشارکت در کمک به نیازمندان و محرومان را اعتمادسازی میان مردم دانست و بیان کرد: در این راستا انتظار می رود آمارهای درست، شفاف و دقیق از سوی کارکنان کمیته امداد ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه ارتقای اعتماد مردم به این نهاد موجب بهبود خدمات رسانی می شود، یادآور شد: یکی از راههای اعتماد سازی گزارش دهی شفاف و مستند و دقیق از فعالیت های صورت گرفته است.

افزایش کمک های مردمی ناشی از عملکرد صحیح کمیته امداد است

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به آمارهای موجود در زمینه روند افزایشی جذب کمک های مردمی اشاره کرد و این امر را ناشی از عملکرد درست و صحیح کمیته امداد دانست.

فتاح همچنین با اشاره به ظرفیت های خیرین برای کمک به نیازمندان و محرومان بر لزوم استفاده از این پتانسیل به منظور ارتقای خدمات رسانی و فعالیت های کمیته امداد تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری روند جذب حامیان ایتام، بیان کرد: در این زمینه نیاز است که روند جذب و نگه‌داشت حامیان تقویت شود تا شاهد وجود هیچ فرزند یتیم بدون حامی در کشورمان نباشیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) همچنین بر لزوم تقویت روند جذب و نگهداری حامیان در اجرای طرح «محسنین» تاکید کرد.

فتاح در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه افزایش مستمری نباید موجب تنبلی در فرآیند توانمندسازی مددجویان شود عنوان کرد: در این زمینه باید تلاش کنیم ضمن خودکفایی جامعه هدف دلبستگی مددجویان به کمیته امداد و مستمری کم شود.

کمک به اقشار نیازمند با هر نگاه سیاسی خداپسندانه است

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از به روز شدن لیست متقاضیان دریافت جهیزیه در کشور خبر داد و ادامه داد: به روز کردن لیست ها باید در مورد پرداخت وام های اشتغال، کارگشایی و خودکفایی نیز انجام شود تا متقاضیان سریع تر تسهیلات مورد نظر خود را دریافت کند.

وی با تشکر از عملکرد مجلس شورای اسلامی و دولت در افزایش سه برابری یارانه مددجویان کمیته امداد گفت: اعتقاد ندارم این اقدام دولت سیاسی بوده است و این تصور دور از انصاف است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) یادآور شد: کمک به اقشار نیازمند به ویژه مددجویان کمیته امداد با هر نگاه سیاسی که باشد کاری خیر و خداپسندانه است.

فتاح با تاکید بر این که اختلاف دیدگاه سیاسی، طبیعی است اما نباید به آن دامن زد، افزود: ممکن است عده ای بگویند افزایش یارانه ها تبعاتی دارد و اشتغال و خودکفایی مددجویان را با چالش مواجه می کند، اما معتقدم دولت و مجلس کار درست را انجام دادند و حالا نوبت ما است که این موضوع را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: درست نیست که هر اقدامی را سرکوب کنیم، زیرا در نهاد کمیته امداد چپ و راست، مذهب و قومیت معنا و جایی ندارد.

حرکت کمیته امداد در مسیر ترویج عدالت اجتماعی

فتاح در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم وجود روحیه جهادی برای فعالیت و خدمات رسانی در کمیته امداد، تصریح کرد: دیدگاه ما در فعالیت های کمیته امداد حرکت در مسیر ترویج عدالت اجتماعی و خدمات رسانی به محرومان جامعه است.

وی با تاکید بر ابلاغ سیاست های کلان این نهاد بیان کرد: کمیته امداد بر اساس برنامه های ابلاغی فعالیت کرده و هدف اصلی این نهاد توانمندسازی و خودکفایی مددجویان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از عملیاتی شدن ۱۰۰ درصدی برنامه های این نهاد خبر داد و گفت: کمیته امداد همچنین تعامل و هماهنگی خوبی با نهادها و قوای مختلف اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه دارد.

فتاح به همکاری مناسب این نهاد با صدا و سیما هم اشاره کرد و گفت: با کمک خیرین توانستیم ضمن جلب مشارکت مردمی برای خدمات رسانی به محرومان، کمک خوبی برای بهبود وضعیت معیشتی مددجویان داشته باشیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با یادآوری اینکه فعالیت های این نهاد مانند سکه دارای دو روی متفاوت است که باید به هر دو جنبه آن توجه کرد، افزود: باید ضمن کمک به محرومان و نیازمندان بسترهای لازم برای توانمندسازی آنها فراهم شود.

اعتماد مردم به کمیته امداد افزایش یافته است

وی با تاکید بر اینکه در ارائه خدمات به محرومان باید روح اکرام حاکم باشد تا فعالیت ها رنگ و بوی خدایی بگیرد، بیان کرد: کمیته امداد یک اداره نیست بلکه وابسته به مشارکت های مردمی است و اگر کمک ها و انفاق مردم نباشد جامعه هم در مسیر تعالی حرکت نمی کند.

فتاح با تاکید بر لزوم هزینه صدقات و زکات هر شهرستان در همان منطقه گفت: صدقات و زکات قابل جابجایی نیستند و باید این موضوع توسط متولیان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در کشور اعتماد مردم به کمیته امداد افزایش یافته است، تصریح کرد: فعالیت های کارکنان این نهاد در ابعاد مختلف باید منجر به ارتقای اعتماد عمومی شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اعتماد و اطیمنان مردم را سرمایه اصلی کمیته امداد دانست و یادآور شد: در گذشته نیز فعالیت های مناسبی انجام شده که انتظار می رود این روند استمرار داشته باشد.

وی خطاب به کارکنان کمیته امداد و مددکاران این نهاد گفت: اگر شما به درستی عمل کنید فعالیت های کمیته امداد نیز به درستی و در مسیر صحیح جلو خواهد رفت.