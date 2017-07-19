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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۴

در گفت و گو با مهر مطرح شد:

بالگرد اورژانس هوایی جان مادر باردار پلدختری را نجات داد

بالگرد اورژانس هوایی جان مادر باردار پلدختری را نجات داد

پلدختر- مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر از نجات جان مادر باردار پلدختری با اعزام بالگرد اورژانس هوایی خبر داد.

شمس الدین فریدونی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر چهارشنبه به دنبال تماس بیمارستان پلدختر با مرکز فوریت های پزشکی لرستان و درخواست بالگرد برای اعزام مادر باردار، تیم اورژانس هوایی ساعت 19:10 عصر امروز وارد این شهر شد.

وی افزود: این بالگرد بلافاصله پس از اعزام مادر باردار به نام مریم سلیمانی 21 ساله، وی را برای درمان به بیمارستان عسلیان خرم آباد منتقل کرد.

مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر از  رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر به خاطر درخواست بالگرد از مرکز استان و نجات جان مادر باردار پلدختری و همچنین عوامل فوریت های پزشکی و رئیس مرکز 115 پلدختر تقدیر کرد.

کد مطلب 4036036

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