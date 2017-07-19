بالگرد اورژانس هوایی جان مادر باردار پلدختری را نجات داد

شمس الدین فریدونی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر چهارشنبه به دنبال تماس بیمارستان پلدختر با مرکز فوریت های پزشکی لرستان و درخواست بالگرد برای اعزام مادر باردار، تیم اورژانس هوایی ساعت 19:10 عصر امروز وارد این شهر شد.

وی افزود: این بالگرد بلافاصله پس از اعزام مادر باردار به نام مریم سلیمانی 21 ساله، وی را برای درمان به بیمارستان عسلیان خرم آباد منتقل کرد.

مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر از رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر به خاطر درخواست بالگرد از مرکز استان و نجات جان مادر باردار پلدختری و همچنین عوامل فوریت های پزشکی و رئیس مرکز 115 پلدختر تقدیر کرد.