روند سرمایه گذاری در چالدران تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که با موضوع راهکارهای توسعه شهرستان چالدران برگزار شد ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در چالدران را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین از دستگاههای اجرایی استان خواست برنامه ها و طرح های خود را برای ارتقای شاخص های توسعه شهرستان چالدران و رساندن این شاخص ها به متوسط استانی تهیه کنند.

سعادت از امضای تفاهم نامه ای با بنیاد مستضعفان در راستای محرومیت زدایی و توسعه شهرستان چالدران خبر داد و افزود: تفاهم نامه اجرای طرح جامع توسعه شهرستان چالدران در چهارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی به امضاء رسیده و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی در خصوص ضرورت ارتقای نرخ با سوادی در چالدران عنوان کرد: در راستای ارتقای نرخ باسوادی در چالدران، احداث چهار دبیرستان شبانه روزی در دستور کار آموزش و پرورش و نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان قرار گیرد که تلاش خواهیم کرد حداقل یکی از این مدارس تا انتهای سالجاری به بهره برداری برسد.

سرمایه گذاری در زمینه تولید گیاهان دارویی، دامداری های صنعتی، پرورش زنبور عسل، ایجاد صنایع تبدیلی، اجرای طرح اسکان عشایر، رفع مشکلات شهرک صنعتی و استفاده از ظرفیت های معدنی و گردشگری در شهرستان چالدران از دیگر موارد مورد اشاره و تاکید استاندار آذربایجان غربی در این جلسه بود.

وی اظهار داشت: اگرچه چالدران، امروز در مقایسه با گذشته، پیشرفت و توسعه خیلی خوبی پیدا کرده اما این توسعه ناکافی است و باید برای رسیدن به نقطه مطلوب و رضایت بخش تمام تلاش خود را بکار گیریم.

وی بیان کرد: برای اسکان عشایر نیز برنامه تهیه کنید چرا که زنبورعسل و دیگر ظرفیت‌های این شهرستان بالا است و معدن‌های خوبی نیز در آنجا وجود دارد که سازمان صنعت و معدن نیز باید برنامه خود را برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های معدنی چالدران ارائه دهد.

سعادت افزود: مشکل شهرک صنعتی چالدران نیز باید حل شود و راه و حل‌های مناسبی برای مشکلات شهرک صنعتی این شهرستان باید اندیشیده شود.