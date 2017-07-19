وزارت خارجه آمریکا: ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال پست آمریکا، واشنگتن بار دیگر در ادامه ادعاهای پوچ و بی اساس خود علیه کشورمان، ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا امروز با انتشار گزارشی از آمار و ترورهای انجام شده بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ میلادی، مدعی شد که ایران بزرگترین حامی تروریسم دولتی در سال ۲۰۱۶ بوده است.

در این گزارش، دلایل چنین ادعایی حمایت از گروه های ضد رژیم صهیونیستی مانند حزب الله و آنچه اقدامات بی ثبات کننده ایران در عراق، یمن و سوریه خوانده عنوان شده است.

وزارت خارجه آمریکا همچنین در ادامه اعلام این دلایل پوچ و واهی، ایران را به حمایت از گروه های شبه نظامی شیعه در پاکستان و افغانستان و به کارگیری آنها در جنگ داخلی عراق و سوریه متهم کرده است.