۲۵ درصد بافت شهر سرخه فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مؤیدی زاده غروب چهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان، ضمن اشاره به اینکه وجود ۶۴هکتار بافت قدیمی شهری سرخه مستعد جذب گردشگر است، بیان کرد: این امر مستلزم آن است که بناهای تاریخی از ساختوسازهای جدید در امان باشند.
وی افزود: امروزه بافتهای قدیمی و تاریخی در شهرهای توسعهیافته جهان به منبع درآمدی سرشار تبدیلشدهاند لذا میتوان با مطالعات تحقیقاتی و گردشگری و همچنین با تمرکز بر روی محلههای قدیمی، سرعت بازآفرینی و بازسازی به نحو مطلوب بیشازپیش افزایش یابد.
فرماندار سرخه، با ابراز اینکه ستاد بازآفرینی کشوری در سال ۸۹ بهمنظور احیای بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری تشکیل شد، گفت: این ستاد در راستای احیاء، بهسازی و مرمت بناهای تاریخی و باارزش شهری که در بافت قدیمی و فرسوده شهری قرارگرفتهاند در حوزه ملی اقدام خواهد کرد.
مؤیدی زاده بیان کرد: باید با ارائه تسهیلات با سود کم و همچنین تخصیص مزایای بهرهبرداری و کسب درآمد از تبدیل بافتهای تاریخی به مکانهای گردشگری و بومگردی ساکنان این بافتها را به استفاده از این تسهیلات در راستای بهسازی منازل خود ترغیب کرد.
مصطفی فؤادیان شهردار سرخه نیز در این نشست بابیان اینکه اقداماتی درزمینهٔ زیباسازی مناطق مختلف شهری و همچنین تبدیل بافت فرسوده به بافت جدید در سطح شهر سرخه انجامشده است، گفت: پارکها و فضای سبز نیز در این میان نقش بسیار تعیینکنندهای در زیباسازی چهره شهری خواهند داشت که احداث سرویس بهداشتی جدید، بهسازی معابر پارک، اجرای مبلمان و روشنایی معابر، نصب وسایل بازی استاندارد و نصب وسایل بازی در پارک بانوان ازجمله اقداماتی است که بااعتبار شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال انجامشده است.
در این جلسه احصاء محلهها و بافتهای فرسوده و قدیمی شهر سرخه، تشکیل تیم های کارشناسی برای شناسایی بافتهای با ارزش و جلوگیری از تخریب بافتهای تاریخی و همچنین تشکیل کارگروه های تخصصی در راستای بررسی و ترغیب خانوارها برای تعمیر، مرمت و بازسازی بافت فرسوده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظر شما