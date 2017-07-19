نقص فنی آسانسور بلای جان خانم ۲۵ ساله در شهریار شد

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش، یک خانم ۲۵ ساله در شهریار از طبقه ۵ ساختمان به چاله آسانسور در شهرک «آ.س.پ» شهریار سقوط کرد.

بر اساس اظهارات افراد حاضر در محل، این شهروند به دلیل بالا نیامدن کابین آسانسور، باز شدن درب آسانسور و عدم توجه به مقابل سقوط کرده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار ضمن تائید خبر حادثه سقوط یک شهروند به چاهک آسانسور به خبرنگار مهر گفت: دقایقی قبل شهروندان طی تماسی از سقوط یک شهروند به داخل چاهک آسانسور خبر دادند و پس از آن نیروهای آتش نشانی سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

احمد کریمی در ادامه گفت: آتش نشانان به سرعت در محل حادثه که در شهرک « آ.س.پ» بود حاضر شده و مشاهده کردند خانمی حدودا ۲۵ ساله به دلیل نقص فنی آسانسور و بالا نیامدن کابین آسانسور، بدون توجه به عدم وجود کابین آسانسور درب را باز کرده و از طبقه پنجم به داخل چاهک آسانسور سقوط کرده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه این حادثه منجر به شکستگی شدید دست و پای این خانم شد، که با کمک آتش نشانان از درون چاهک آسانسور نجات یافته و تحویل عوامل اورژانس شد.