سخنان اخیر فرمانده انتظامی فارس تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی شب گذشته با حضور در مسجد حسن بن علی (ع) محله شیشه گری شیراز با مردم دیدار و مطالبی پیرامون مسائل و معضلات اجتماعی بیان کرد که در برخی از رسانه ها بازتاب داشت.

فرمانده انتظامی استان ضمن تکذیب اخبار برخی خبرگزاری ها مبنی بر استفاده عده ای از پول های کثیف حاصل از قاچاق، اعلام کرد: چنین مطلبی هرگز گفته نشده و در خبر مذکور در واقع بحث در خصوص لزوم افزایش هزینه های جرم در مواجهه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر همچنین ایجاد و افزایش قوانین بازدارنده در حوزه برخورد با پدیده شوم قاچاق و قاچاقچیان بوده است.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: مواد مخدر فتنه و تاکتیک بسیار پیچیده دشمنان علیه کشور ما است. قاچاق و مواد مخدر اقتصاد جامعه را دچار مشکل می کند و تاثیرمخربی بر اقتصاد، اشتغال جوانان و بنیان خانواده ها دارد از طرفی هزینه ارتکاب جرم برای قاچاقچیان مواد مخدر و خرده فروشان پایین بوده و قدرت بازدارندگی و پیشگیری لازم از ارتکاب به جرم را ندارد.

فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: انتظار می رود خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه، رسالت آگاهی بخشی به مردم و شفافیت و صداقت در انتشار اخبار را که از ارکان فعالیت خبری است، همواره مدنظر داشته باشند.