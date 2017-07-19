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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۳

رئیس شورای شهر اردبیل:

ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری اردبیل توسعه می‌یابد

ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری اردبیل توسعه می‌یابد

اردبیل – رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: با خرید اتوبوس‌های جدید توسط شهرداری اردبیل، ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری اردبیل توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: شورای شهر اردبیل با صدور مجوز اخذ تسهیلات توسط شهرداری از پست‌بانک موافقت کرده است.

وی افزود: بر همین اساس پست‌بانک تسهیلات بدون بهره به شهرداری پرداخت می‌کند که به واسطه آن قرار است ۱۵ دستگاه اتوبوس درون‌شهری خریداری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل مبلغ تأمین اتوبوس را ۵۵۱ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: خرید اتوبوس‌های جدید می‌تواند به توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری منجر شود.

به گفته خوشبخت با توجه به توسعه شهر اردبیل، توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری نیز ضروری و امری اجتناب‌ناپذیر است که در برنامه شهرداری گنجانده شده است.

کد مطلب 4036058
محمد میرزایی ناطق

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