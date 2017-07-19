حضرت امام خمینی (ره) سند غیرقابل خدشه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان، تبلیغات اسلامی گلستان نسبت به مطالب فصلنامه استارباد با صدور بیانیه‌ای واکنش نشان داد.

فصل‌نامه استارباد در شماره جدید خود مطالبی موهن و انحرافی تحت عنوان «در پیرامون انقلاب ۵۷» به چاپ رسانده است و به معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مطالب ناروایی را منتسب کرده و سازمان منافقین را تطهیر و از آن تمجید نموده است.

این فصل‌نامه معلوم نیست با استناد به چه منابعی، این نوشتار را فراهم کرده است و با نگاه وارونه به هدایت رهبری انقلاب اسلامی، تصریحاٌ در صفحه ۱۲۹ فصل‌نامه اظهار می‌دارد: «من معتقدم که در سطح ملی، جفایی به نیروهای دیگر است که ما انقلاب ایران را به علت اینکه آیت‌الله خمینی (ره) در عمر ۱۳ ماهه انقلاب و موج عظیمی که ایجاد شد و توانست سخنگو و رهبر نارضایتی‌ها و اعتراضات مردم شود، نباید انقلاب ایران را صرفاٌ انقلاب و نهضت روحانیت بدانیم و ...» آیا این‌گونه بیانات سخیف درباره انقلاب اسلامی و رهبری آن باوجود نقش رهبری امام خمینی (ره) از سال ۴۱ ۱۳ به بعد، دلالت بر غرض‌ورزی سیاسی نسبت به انقلاب و رهبری آن ندارد؟! و تلویحاٌ باکمال تأسف می‌گوید: آیت‌الله خمینی از دی‌ماه سال ۵۶ به بعد رهبر و سخنگوی انقلاب شده است! این بدان معناست که امام خمینی (ره) انقلاب را مصادره کرده است و درواقع انقلاب متعلق به دیگران است.

این فصلنامه درجایی با توهین به حضرت امام خمینی (ره) او را رهبر ۱۳ ماهه اواخر انقلاب معرفی کرده و یاران باوفای حضرت امام (ره) را افرادی بی‌سواد و انقلابی‌نما یاد می‌کند.

نشریه مذکور با وقاحت تمام در مطلب خود سعی بر آن دارد سازمان منافقین را که با حمایت استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی جنایات بی‌شماری را از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مانند ترور افراد مسلمان و حزب‌اللهی و همراهی با رژیم متجاوز صدام رقم‌زده است تطهیر نماید.

خیلی از افراد نسل جوان و نوجوان استان گلستان شاید ندانند که تعدادی از منافقین آدم کش و جاسوس به‌واسطه جنایت‌هایی‌ که مرتکب شده بودند به دست عدالت اعدام شدند و عده‌ زیادی از آن‌ها به خارج از کشور گریخته‌ و در دامن حکومت‌های مرتجع منطقه و کشورهای اروپایی و آمریکایی و صدام جنایتکار بر ضد ملت آزادیخواه ایران اسلامی تیغ کشیده و در حال حاضر نیز مشغول توطئه هستند.

امت اسلامی گلستان هرگز فراموش نخواهند کرد زمانی را که مردم برای کشور ایران تحت لوای ولی‌فقیه جان می‌دادند، منافقین از خدا بریده چطور برای ایجاد حکومتی خودمختار در کشور، جنگ داخلی به راه انداختند. آیا مطالب مذکور دهن‌کجی به مقدسات انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران نیست؟!