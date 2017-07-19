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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۲۵

با رقابت ۲۳۸ عکاس؛

جشنواره ملی عکس «حیران» در اردبیل به کار خود پایان داد

جشنواره ملی عکس «حیران» در اردبیل به کار خود پایان داد

اردبیل – با رقابت ۲۳۸ عکاس از سراسر کشور، اولین جشنواره ملی عکس حیران به میزبانی استان اردبیل به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اردبیل شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره به گفت: فراخوان این جشنواره از ۲۰ اسفند ۹۵ لغایت ۹ تیرماه سال جاری منتشر شده بود.

محمد خداپرست افزود: در این جشنواره دو هزار و ۱۴۵ اثر از ۲۳۸ عکاس سراسر کشور داوری شد و در نهایت ۳۵ اثر در بخش اصلی و ۱۴ اثر در بخش ویژه به مرحله نهایی راه یافتند.

وی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش اصلی شامل مناطق مختلف ایران و ویژه شامل طبیعت اردبیل برگزار شد، اضافه کرد: موضوعات جشنواره چشم‌اندازهای طبیعت، آشنایی با مناطق بکر و گونه‌های گیاهی و حیات‌وحش بود.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان متذکر شد: این جشنواره اهدافی از جمله ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، نمایش جلوه‌ها و زیبایی‌های طبیعت و حیات‌وحش استان و معرفی قابلیت‌های اکوتوریسم استان برگزار شده است.

خداپرست به برگزاری کارگاه و ورک شاپ عکاسی و محیط‌زیست در جنب این جشنواره اشاره کرد و گفت: از امروز به مدت یک هفته عکس‌های این جشنواره در نگارخانه سالن فدک به نمایش درخواهد آمد.

وی افزود: در نظر داریم در صورت امکان کتابی از عکس‌های منتخب این جشنواره چاپ کرده و سال آینده جشنواره را در سطح بین‌المللی برگزار کنیم.

کد مطلب 4036069
محمد میرزایی ناطق

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