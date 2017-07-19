جشنواره ملی عکس «حیران» در اردبیل به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان اردبیل شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره به گفت: فراخوان این جشنواره از ۲۰ اسفند ۹۵ لغایت ۹ تیرماه سال جاری منتشر شده بود.
محمد خداپرست افزود: در این جشنواره دو هزار و ۱۴۵ اثر از ۲۳۸ عکاس سراسر کشور داوری شد و در نهایت ۳۵ اثر در بخش اصلی و ۱۴ اثر در بخش ویژه به مرحله نهایی راه یافتند.
وی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش اصلی شامل مناطق مختلف ایران و ویژه شامل طبیعت اردبیل برگزار شد، اضافه کرد: موضوعات جشنواره چشماندازهای طبیعت، آشنایی با مناطق بکر و گونههای گیاهی و حیاتوحش بود.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان متذکر شد: این جشنواره اهدافی از جمله ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، نمایش جلوهها و زیباییهای طبیعت و حیاتوحش استان و معرفی قابلیتهای اکوتوریسم استان برگزار شده است.
خداپرست به برگزاری کارگاه و ورک شاپ عکاسی و محیطزیست در جنب این جشنواره اشاره کرد و گفت: از امروز به مدت یک هفته عکسهای این جشنواره در نگارخانه سالن فدک به نمایش درخواهد آمد.
وی افزود: در نظر داریم در صورت امکان کتابی از عکسهای منتخب این جشنواره چاپ کرده و سال آینده جشنواره را در سطح بینالمللی برگزار کنیم.
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