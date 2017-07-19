به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سید مصطفوی بعد از ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی اظهار داشت: شهرستان چالدران در زمینه شاخص های آموزشی با مشکلات اساسی روبه رو است.

وی ادامه داد:یکی از مشکلات شهرستان چالدران، نسبت دانش‌آموز به معلم است و برای ۲۱ دانش‌آموز یک معلم داریم و بیش از ۸۰ درصد معلمان غیربومی هستند و همین سبب می‌شود که آن‌ها دل به کار نداشته باشند و از لحظه‌ای که آمده اند فکر می‌کنند که آخرین جایی است که استخدام شده‌اند و دیگر راه برگشتی ندارند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اضافه کرد: امسال نیز هزار و ۱۱۴ نفر درخواست انتقال داده بودند و ما ۳۵ درصد را قبول کردیم ولی به چالدران نمی‌توانستیم دست بزنیم چرا که جایگزینی برای معلمان چالدران نداریم.

وی افزود:: مشکل دوم پوشش تحصیلی واقعی است که این پوشش ۲۷.۲۳ در ابتدایی است که مطلوب است ولی این آمار در متوسطه اول ۵۶.۵۲ و دوم ۴۲.۷۸ است که به معنی این است که بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان میل به تحصیل ندارند و مسائل اقتصادی و فرهنگ منطقه به‌شدت برای ما در مقطع متوسطه مشکل ایجاد کرده است و ما باید این دانش‌آموزان را در مدارس شبانه‌روزی آموزش دهیم.

سیدمصطفوی افزود: این دو عامل نیز باید حل شود و از اعتبارات استانی اگر بتوانیم مدارس شبانه‌روزی ایجاد کنیم و حداقل ۷ مدرسه شبانه‌روزی موردنیاز است و این امر ضرورت دارد.

وی بیان کرد: قبولی‌های شبانه‌روزی بسیار وضعیت مطلوب دارند چرا رابطه معلمین و دانش آموزان و انگیزه دانش آموزان بسیار خوب است و اگر مدارس شبانه‌روزی در چالدران ایجاد شود می‌توانیم قبولی‌های خوبی از این شهرستان در کنکور داشته باشیم.