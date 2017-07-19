ترافیک سنگین در اثر انحراف تریلی حاوی مواد نفتی در کمربندی بومهن

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش، یک دستگاه تریلی حامل فرآورده های نفتی در کمربندی بومهن محدوده پل «سیاه بند» از مسیر منحرف شده و با گاردریل کنار محور برخورد کرد.

در اثر این برخوردروغن و فرآورده های نفتی از این خودرو در سطح محور پخش و سبب لغزندگی آن شده است.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر هم اکنون ترافیک در این محدوده به دلیل این تصادف سنگین است و لغزندگی سطح جاده امداد رسانی را با دشواری مواجه کرده است.

ترافیک خودروها به چندین کیلومتر می رسد و به حدی است که بسیاری از رانندگان خودروها از خودرو خود پیاده شده اند.

آنتن دهی تلفن همراه نیز مختل شده است.

این حادثه منجر به برخورد چندین خودرو شده و تصادف زنجیره ای را شکل داده است.

هم اکنون نیروهای پلیس راه و نیز آتش نشانان در محل حضور دارند.

برخورد تریلی با ۳ دستگاه دیگر

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در ساعات ابتدایی شامگاه چهارشنبه بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی حامل فراورده های نفتی با سواری تویوتا، سواری پژو ۲۰۶ و سواری سمند در آزادراه تهران - پردیس و محدوده کمربندی دماوند جنب پمپ بنزین کوثر ترافیک این محدوده سنگین شده است، افزود: علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: عوامل پلیس راه و راهداری جهت تسهیل در عبور و مرور در محل حضور دارند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: هم اکنون ترافیک این آزادراه تهران-پردیس بسیار سنگین است و از رانندگان می خواهیم تا عادی شدن شرایط از ورود به این محور خودداری کنند.

۷ نفر مصدوم شدند

نادر شایان، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تصادف آزادراه تهران- پردیس ساعت ۲۱:۰۹ به اورژانس تهران اعلام شده است، افزود: در این حادثه یک تریلی در مسیر شرق به غرب در حرکت بوده است که از مسیر منحرف شد.

وی اضافه کرد: احتمالا این خودرو نقص فنی داشته است که البته تشخیص آن با عزیزان پلیس راه است.

رییس مرکز فوریت های پزشکی شهرستان پردیس اضافه کرد: این تریلی پس از انحراف با ۵ عدد سواری در مسیر برخورد کرده و به این خودروها خسارات جدی زده و آن ها را مچاله کرده است.

شایان گفت: خسارات این خودروها به قدری است که در حال حاضر به خوبی قابل تشخیص نیستند.

وی گفت: ۷ نفر از هموطنان عزیزمان در این تصادف مصدوم شدند و اما خوشبختانه تا این لحظه فوتی نداشتیم.

شایان افزود: این مصدومین با ۵ خودرو اورژانس به بیمارستان های تهران منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، حمزه صالحی، غلامرضا رضایی، مائده مومنی، بهنام احمدی و حمید رضا گنجی به بیمارستان بعثت منتقل شدند و سعید سلیمان نیا و اسماعیل ندایی به بیمارستان امام حسین(ع) انتقال یافتند.