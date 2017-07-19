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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۲

طرح مرمت اضطراری قلعه رشیدالدوله تکاب به اتمام رسید

طرح مرمت اضطراری قلعه رشیدالدوله تکاب به اتمام رسید

ارومیه - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از اتمام طرح مرمت اضطراری قلعه رشیدالدوله تکاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی آذربایجان غربی، محمد فتحی از اتمام طرح مرمت اضطراری و نجات بخشی قلعه رشیدالدوله ( دورباش ) تکاب خبر داد و افزود: بنا به ضرورتهای پیش آمده، طرح نجات بخشی و مرمت این اثر تاریخی از ابتدای سال ۹۶ در دستور کار این اداره کل قرار گرفت که اعتبار تخصیص داده شده برای این طرح، ۵۰۰ میلیون ریال و از محل اعتبارات ملی بود.

وی در خصوص اهم اقدامات صورت گرفته اظهارداشت: اولین قدم، آواربرداری و پاکسازی فضاهای داخلی و بیرونی قلعه بود در این راستا نخاله ها و خاک های اضافی جمع آوری شده و به محدوده خارج از قلعه تخلیه شد.

فتحی ادامه داد: مسقف کردن تعدادی از اتاقها و هشتی ورودی با استفاده از تیرهای چوبی، شیب بندی سقف ها و استحکام بخشی پی دیوارها با استفاده از ملات شفته آهک از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی افزود: در بخشی دیگر، بخش های بیرونی هشتی ورودی قلعه و فضاهای داخلی هشتی نماکاری شد ضمن اینکه قسمتی از بخشهای آجری قلعه مرمت شد.

فتحی ادامه داد: اجرای نعل درگاهی درب و پنجره های بنا و تهیه شابلون جهت انجام قوسیهای طبقه دوم هشتی ورودی بنا، از دیگر اقدامات انجام گرفته برای این قلعه بوده است.

وی گفت: این مرحله از مرمت و ساماندهی قلعه رشیدالدوله صرفاً به جهت انجام مرمت اضظراری و نجات بخشی و رفع خطر آسیب ها بوده است و اجرای مرحله اصلی طرح مرمت و بازسازی آن، مدنظر این اداره کل است که امیدواریم با تخصیص اعتبارات پیش بینی شده، این امر محقق شد.

قلعه رشیدالدوله، در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر تکاب و در روستایی به نام دورباش واقع شده است و این بنا در سال ۱۳۹۴ در فهرست آثار ملی تاریخی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4036084

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