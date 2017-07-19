طرح مرمت اضطراری قلعه رشیدالدوله تکاب به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی آذربایجان غربی، محمد فتحی از اتمام طرح مرمت اضطراری و نجات بخشی قلعه رشیدالدوله ( دورباش ) تکاب خبر داد و افزود: بنا به ضرورتهای پیش آمده، طرح نجات بخشی و مرمت این اثر تاریخی از ابتدای سال ۹۶ در دستور کار این اداره کل قرار گرفت که اعتبار تخصیص داده شده برای این طرح، ۵۰۰ میلیون ریال و از محل اعتبارات ملی بود.

وی در خصوص اهم اقدامات صورت گرفته اظهارداشت: اولین قدم، آواربرداری و پاکسازی فضاهای داخلی و بیرونی قلعه بود در این راستا نخاله ها و خاک های اضافی جمع آوری شده و به محدوده خارج از قلعه تخلیه شد.

فتحی ادامه داد: مسقف کردن تعدادی از اتاقها و هشتی ورودی با استفاده از تیرهای چوبی، شیب بندی سقف ها و استحکام بخشی پی دیوارها با استفاده از ملات شفته آهک از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی افزود: در بخشی دیگر، بخش های بیرونی هشتی ورودی قلعه و فضاهای داخلی هشتی نماکاری شد ضمن اینکه قسمتی از بخشهای آجری قلعه مرمت شد.

فتحی ادامه داد: اجرای نعل درگاهی درب و پنجره های بنا و تهیه شابلون جهت انجام قوسیهای طبقه دوم هشتی ورودی بنا، از دیگر اقدامات انجام گرفته برای این قلعه بوده است.

وی گفت: این مرحله از مرمت و ساماندهی قلعه رشیدالدوله صرفاً به جهت انجام مرمت اضظراری و نجات بخشی و رفع خطر آسیب ها بوده است و اجرای مرحله اصلی طرح مرمت و بازسازی آن، مدنظر این اداره کل است که امیدواریم با تخصیص اعتبارات پیش بینی شده، این امر محقق شد.

قلعه رشیدالدوله، در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر تکاب و در روستایی به نام دورباش واقع شده است و این بنا در سال ۱۳۹۴ در فهرست آثار ملی تاریخی کشور به ثبت رسیده است.