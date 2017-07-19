۲۰میلیارد ریال چرم مصنوعی قاچاق در بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیروی انتظامی هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس در راستای مقابله با کالای قاچاق،حین کنترل محورهای مواصلاتی چهار دستگاه کامیون کشنده حامل کالای قاچاق را در محور «بندرعباس-سیرجان» شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران ضمن توقف کامیون ها و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از آنها ۱۴۲هزار و ۷۰۰ متر چرم مصنوعی قاچاق کشف و چهار متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی استان با بیان اینکه ارزش چرم های مصنوعی کشف شده بنا به نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد : خودروهای حامل کالای قاچاق به همراه اموال مکشوفه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه قاچاق کالا، مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می دهد، خاطرنشان کرد: مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر پلیس با اخلالگران اقتصادی و قاچاقچیان کماکان ادامه دارد.