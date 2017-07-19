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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مرگ پیرمرد ۷۸ ساله ارتباطی به آتش سوزی بیمارستان حاجی آباد نداشت

مرگ پیرمرد ۷۸ ساله ارتباطی به آتش سوزی بیمارستان حاجی آباد نداشت

بندرعباس - رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مرگ پیرمرد ۷۸ ساله ارتباطی به آتش سوزی بیمارستان حاجی آباد نداشت.

سید حسین داودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مرگ پیرمرد ۷۸ ساله که از بیمارستان حاجی آباد در حال انتقال به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بود، بیان داشت: یکی از بیماران اعزامی که آقای ۷۸ ساله با سابقه دوبار سکته مغزی و زخم بستر بوده و به دلیل عفونت منتشر در خون با حال وخیم و سطح هوشیاری پایین کاندید اعزام به بیمارستان فوق تخصصی شهید محمدی بوده، در حین اعزام دچار ایست قلبی شد و متاسفانه به احیاء قلبی ریوی نیز پاسخ نداده و فوت میگردد .

وی با بیان اینکه فوت بیمار ارتباطی به آتش سوزی نداشته و به دلیل وخامت حال بیمار بوده است، عنوان کرد: کلیه وسایل اورژانسی مورد نیاز برای شرایط اضطراری درمان بیماران، شامل دستگاه DC شوک، اکسیژن و احیا به مرکز  شهری شهید امانی ارسال شده و نیروها آمادگی لازم را دارند.

داودی خاطرنشان کرد: سه نفر از بیماران بستری در بیمارستان حاجی آباد که پس از آتش سوزی جهت ادامه روند درمان  به مرکز بهداشتی درمانی شهری منتقل شده بودند با حال عمومی خوب مرخص شدند.

کد مطلب 4036087

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