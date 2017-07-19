رژیم صهیونیستی ورودی های قدس اشغالی را به صورت کامل بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رژیم صهیونیستی ورودی های قدس را به صورت کامل بست.

نظامیان رژیم صهیونیستی ورودی های شهر قدس را به شکل کامل بستند و فقط به ساکنان شهرک قدیمی قدس اجازه ورود دادند.

«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سفر خود را به چین که از روز دوشنبه آغاز کرده بود ناتمام گذاشته و برای شرکت در یک نشست فوق العاده با حضور رهبران فلسطین در خصوص بحران مسجد الاقصی به رام الله بازگشت.

پیشتر وزیر اوقاف اردن با اشاره به اینکه اقدامات صهیونیستها در بستن مسجد الاقصی از ۸۰۰ سال قبل تاکنون بی سابقه است درباره تحرکات اشغالگران قدس هشدار داده بود.