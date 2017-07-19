نسخه الکترونیک زیرساختی ترین پروژه طرح تحول سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی نوربخش امشب در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیک در یزد اظهار داشت: از یک سال پیش پروژه حذف دفترچه اجرا و عملیات طراحی نرم افزار و اجرای این پروژه آغاز شد و کمتر از یک سال با سرعت عمل بالا، همه درمانی سازمان تامین اجتماعی این طرح را اجرا کردند.

وی افزود: ثبت ۲۰ میلیون پرونده الکترونیک برای بیمه شدگان کار بزرگی است که جز با همکاری و همیاری و برنامه ریزی و تلاش پزشکان و همکاری بیماران امکان پذیر نبود.

نوربخش ادامه داد: این پروژه ملی به دلیل اینکه در بخش درمان مستقیم موفقیت آمیز اجرا شد، قرار شد نسخه الکترونیک این طرح نیز اجرا شود که یزد انتخاب شد.

نوربخش یادآور شد: پوشش بیمه استان و ضریب پوشش بیمه ای ۷۹ درصدی دلیل انتخاب یزد برای اجرای این طرح بود بنابراین یک شبکه درمانی کامل در درمان مستقیم و غیرمستقیم ارائه خدمات به بیمه شدگان می کند.

وی ادامه داد: غنی بودن خدمات پزشکی در استان یزد به صورت تخصصی و فوق تخصصی و به شکل کمی و کیفی در استان یزد بی نظیر است و این امر از دیگر دلایل انتخاب یزد برای اجرای این طرح بود.

نوربخش افزود: صبوری همکاران پزشک و مردم استان یزد از دیگر دلایل انتخاب استان یزد برای اجرای طرح نسخه الکترونیک است و همه تلاش کردند که این طرح با موفقیت به اجرا برسد.

وی اظهار داشت: زیرساختی ترین پروژه طرح تحول سلامت بر اساس نظام آی تی در درمان در کل کشور است و زیرساخت درمان الکترونیک است.

رئیس سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: در استان یزد در همین مدت کم ۲۷۰ پزشک اعلام آمادگی کردند و ۱۲۰ پزشک نیز در حال همکاری هستند و تاکنون نیز بیش از ۵۰ هزار نسخه الکترونیک صادر شده که قابل تقدیر است.

وی در مورد پرداخت آنلاین بیمه تامین اجتماعی به پزشکان و داروخانه ها گفت: با اجرای طرح نسخه الکترونیک، پرداختها به طور کامل بر خط و آنلاین انجام خواهد شد

نوربخش تصریح کرد: اجرای این پروژه ملی تعامل همه دستگاه ها را نیاز دارد و از نظر زیرساخت آمادگی کامل وجود دارد و آماده ایم این زیرساخت را با سایر دستگاه های عرصه سلامت تقسیم کند.