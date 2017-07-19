جنبش اسلامی نیجریه از توطئه ترور «شیخ زکزاکی» پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرمیوم تایمز، «جنبش اسلامی نیجریه» روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای از «طرح ریزی توطئه ای شرورانه توسط دشمنان صلح در نیجریه» با هدف ترور «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر این جنبش که از دسامبر ۲۰۱۵ در بازداشت دولت نیجریه بسر می برد، پرده برداشت.

رهبر شیعیان نیجریه در پی بروز درگیریها میان پیروان وی و نیروهای ارتش نیجریه در استان کادونا که به مرگ بیش از ۳۰۰ عضو این جنبش انجامید، بازداشت شد.

شیخ زکزاکی از آن تاریخ تاکنون به همراه همسر خود «زینت زکزاکی» در بازداشت بسر می برد. این زوج به رغم صدور حکم آزادی خود توسط یک دادگاه عالی فدرال در آبوجا، همچنان در بازداشت بسر می برند. دولت نیجریه به بهانه حفظ امنیت این زوج، مدعی شد که آنها را تحت «بازداشت حفاظتی» قرار داده است.

جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد که علاوه بر طرح ریزی یک نقشه برای ترور رهبر شیعیان این کشور، «یک منبع موثق» اطلاع داد که قرار است اعضای این جنبش نیز در تعدادی از شهرهای شمال نیجریه مورد حمله قرار گیرند.

جنبش اسلامی نیجریه در بیانیه ای که روز چهارشنبه توسط «ابراهیم موسی» سخنگوی این جنبش منتشر شد، اعلام کرد: «طبق این توطئه شیطانی، عملیات علیه جنبش اسلامی نیجریه فوراً پس از صدور یک اطلاعیه ملی بسیار مهم در روزها و احتمالاً هفته های آتی، آغاز خواهد شد».

در ادامه آمده است: «طراحان این توطئه با اجرای نقشه شیطانی خود برای کشتن رهبرمان و ریختن خون شهروندان بی گناه، امیدوارند که این جنبش را یکبار برای همیشه نابود کنند».

سخنگوی این جنبش همچنین گفت که جنبش اسلامی نیجریه آگاه است که نیروهای نظامی بطور استراتژیک و همه جانبه ای در شهرهای مهم مستقر شده اند تا عملیات سرکوب اعضای این جنبش را به محض «صدور اطلاعیه ویژه» اجرا کنند.

ابراهیم موسی در ادامه افزود: «ترور رهبر ما شیخ زکزاکی و قتل اعضای جنبش اسلامی نیجریه به هیچ وجه به نفع نیجریه و مردم نیجریه نخواهد بود. از این رو، از آنان می خواهیم که هرچه سریعتر به این توطئه نسل کشی پایان دهند».

جنبش اسلامی نیجریه همچنین اعلام کرد که این جنبش به پیگیری راههای مسالمت آمیز جهت احقاق حقوق قربانیان در کشتار صورت گرفته در شهر زاریا به دست ارتش متعهد می ماند. بدینوسیله ما تقاضای خود را برای آزادی هرچه سریعتر رهبرمان شیخ ابراهیم زکزاکی که مطابق با حکم دادگاه عالی فدرال است، تکرار می کنیم».