۵۲۰میلیاردریال بودجه برای گسترش آبیاری نوین درمرکزی تخصیص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی روز چهارشنبه در نشست مسئولان، فرمانداران و بخشداران استان مرکزی با موضوع بررسی مشکلات حوزه کشاورزی در اراک، اظهار داشت: یک هزار و ۲۰میلیارد ریال اعتبار در سفر هیات دولت به استان مرکزی برای اجرای آبیاری تحت فشار اختصاص یافت که سال گذشته ۵۰۰ میلیارد ریال آن جذب شده و ۵۲۰ میلیارد ریال نیز در سال جاری تخصیص می یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: هم اکنون گسترش سیستم آبیاری نوین تحت فشار در استان اولویت های جهاد کشاورزی بوده و محدودیت بودجه ای برای ایجاد گلخانه، استقرار سیستم آبیاری تحت فشار و افزایش مکانیزاسیون کشاورزی وجود ندارد.

بابایی بیان کرد: ابلاغ الگوی کشت در استان هر ساله به کشاورزان و شهرستان ها انجام می شود که بایستی مورد توجه و اجرا قرار گیرد و همچنین به منظور رفع مشکلات بخش کشاورزی برای هر ده روستا یک نفر تحت عنوان مروج در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه دو هزار رشته قنات در استان مرکزی سالانه نیازمند لایروبی هستند، خاطرنشان ساخت: سال گذشته ۲۰میلیارد ریال اعتبار به لایروبی قنوات استان مرکزی اختصاص داده شد و این درحالی است که لایروبی هر قنات سالانه نیازمند یک میلیارد ریال اعتبار است.

وی عنوان کرد: استان مرکزی به عنوان سومین استان کشور، مجوز رسمی گلاب گیری را اخذ کرده، همچنین تولید کشمش در این استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است به طوری که سال گذشته 24هزارتن کشمش به صورت تضمینی از تولید کنندگان در استان مرکزی خریداری شد.