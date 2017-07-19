قطر از ورود هواپیماهای نظامی-آموزشی پاکستان به این کشور خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع قطر روز چهارشنبه از ورود نخستین گروه از هواپیماهای نظامی- آموزشی سبک «سوپر موشاک» پاکستان به دوحه خبر داد.

در همین راستا، نیروهای مسلح قطر مراسمی را با حضور معاون فرمانده نیروی هوایی این کشور و یک هیات بلندپایه از نیروی هوایی پاکستان برگزار کردند.

گفتنی است که «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر روز گذشته در سفر به اسلام آباد با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان دیدار و رایزنی کرد.

بنا بر اعلام خبرگزاری پاکستان، نواز شریف در این دیدار نسبت به بحران قطر ابراز نگرانی کرده و بر خواست کشورش برای حل بحران قطر از طریق دیپلماتیک تاکید کرد.

نخست وزیر پاکستان همچنین از تلاش های امیر کویت برای حل بحران قطر تمجید نموده و اعلام کرد که پاکستان روابط دوستانه ای با تمام کشورهای حوزه خلیج فارس دارد.