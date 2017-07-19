گرد و غبار خانگی موجب چاقی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش تیمی از محققان نشان می دهد مقادیر کم گردوغبار خانگی حاوی بسیاری از ترکیبات و آلاینده های محیطی می توانند سلول های چربی را در انباشت تری گلیسیریدهای بیشتر در شرایط آزمایشگاهی تحریک کنند.

مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز یا EDCها به صورت طبیعی یا مصنوعی در ترکیبات وجود دارند که می توانند در هورمون های بدن اختلال ایجاد نمایند. EDCها نظیر مواد ضداشتعال، فتالات و بیسفنول-A، دارای تاثیرات بالقوه ای بر عملکرد تولیدمثل، عصب و سیستم ایمنی هستند.

اما مطالعات حیوانی نشان می دهد قرارگیری در معرض EDCها در اوایل زندگی می تواند منجر به اضافه وزن در سنین بالاتر شود.

طبق اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست، کودکان روزانه ۵۰ میلیگرم غبار خانگی از طریق استنشاق یا پوست دریافت می کنند که نگرانی در مورد تاثیرات احتمالی آنها بر سلامت کودکان وجود دارد.

محققان عنوان می کنند این گرد و غبار خانگی با ایجاد اختلال در سلامت متابولیکی روند انباشت تری گلیسیریدها و سلول های چربی را تحریک می کند.