دعوت دوومیدانی کاران همدانی به مرحله دوم مسابقات لیگ طلایی

مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت ۳ ورزشکار همدانی به مرحله دوم مسابقات لیگ طلایی دوومیدانی ایران اظهارداشت: مرحله دوم رقابتهای لیگ طلایی در دو بخش آقایان و بانوان یکم مردادماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار میشود.
وی افزود: کمیته برگزاری مسابقات و سازمان تیمهای ملی فدراسیون دوومیدانی طی بخشنامهای از ورزشکاران منتخب برای حضور در این دوره از مسابقات دعوت به عملآورده است.
رئیس هیئت دوومیدانی استانهمدان با اشاره به حضور دوومیدانی کاران همدان در این مرحله گفت: علی عالمی و سید امیر زمانپور به ترتیب در مادههای ۸۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر با مانع و مینا رحمانی در ماده پرتاب وزنه به این مسابقات دعوت شدند.
خورشیدی عنوان کرد: در بخش آقایان رقابتها در ۸ ماده که شامل ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر بامانع، ۸۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر بامانع، پرش سهگام، پرش ارتفاع، پرتاب نیزه و پرتاب چکش است، پیگیری میشود.
وی بابیان اینکه توجه به رشتههایی نظیر دوومیدانی باعث رشد جایگاه ورزش ایران میشود، بیان کرد: در بازیهای آسیایی و المپیک رشتههای پر مدالی نظیر دوومیدانی که در دل خود ۲۴ رشته را دارند باعث بالا رفتن جایگاه ورزش خواهد شد.
وی یادآور شد: کسب مدالهای مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و باتجربه بهره بردهاند.
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