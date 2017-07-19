مواجه با دیوار بلند عدم تخصیص منابع در صنعت برق هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت بزرگ شامگاه امروز در نشست شورای اداری استان خوزستان با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارشناسان برق منطقه‌ای خوزستان اظهار کرد: برای چهارمین بار در تیرماه رکورد مصرف برق را تغییر دادیم؛ انتظار داشتیم با اعمال روش‌های مدیریت مصرف بتوانیم کاهش بار مصرف را رقم بزنیم.

وی افزود: امروز با مصرف هشت هزار و ۲۲۰ مگاوات برق برای چهارمین بار پیک مصرف را جابجا و نسبت به مدت مشابه ۹.۵ درصد افزایش را شاهد بودیم. با سندروم توسعه در صنعت برق استان و دیوار بلند عدم تخصیص منابع مواجه هستیم که سد راه توسعه صنعت برق خوزستان است.

دشت بزرگ بیان کرد: با طراحی مدلی خاص، امیدوارم بتوانیم شکاف توسعه در صنعت برق خوزستان را با همکاری وزارت نیرو و استانداری برداشته و حمله برق‌آسایی به سمت زدودن این شکاف داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: اولین خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت، اولین پست جی.آی. اس، اولین گروه‌های خط گرم همگی در استان خوزستان برای اولین بار ایجاد شده‌اند.

دشت بزرگ اظهار کرد: هشت هزار و ۶۰۰ کیلومتر مدار فشارقوی و پیک مصرف نیز هشت هزار و ۲۲۰ مگاوات است. رتبه ششم را در بخش جمعیت مستقر در شرکت برق منطقه‌ای داریم و از نظر رتبه مصرف بعد از تهران دوم، مصرف انرژی نیز ۱۵ درصد کشور، از نظر ظرفیت پست‌ها رتبه دوم، از نظر طول خطوط نیز رتبه ششم را داریم.

وی بیان کرد: با چهار برق منطقه‌ای از طریق ۲۵ خط تبادلی در کشورهای دیگر ارتباط داریم و صادرات برق به عراق از طریق دو خط ارتباطی انجام می‌شود. یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک در مجموعه صنعت برق خوزستان داریم؛ ۲۵ مشترک بزرگ صنعتی هم داریم که حدود یک هزار و ۸۵۳ دیماند مصرف برق دارند. در سال گذشته ۲۹ بار از پیک مصرف مشابه سال قبل عبور کردیم و امسال نیز تاکنون ۱۰ بار از پیک مصرف نسبت به سال گذشته عبور کرده‌ایم.

دشت بزرگ اظهار کرد: در شروع انقلاب، کل ظرفیت منصوبه برق کشور هفت هزار و ۵۰۰ مگاواتی بوده که امروز در خوزستان به‌تنهایی این رقم به هشت هزار و ۲۲۰ مگاوات رسیده است. برای دماهای بالای ۴۸ درجه سانتی‌گراد به ازای هر درجه افزایش دما ۱۱۲ مگاوات به بار مصرفی شبکه افزوده می‌شود که ما را به حالت اشباع شبکه می‌رساند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به اینکه ۴۳ بار دمای بالای ۴۹ درجه در سال گذشته داشتیم، گفت: دو هزار و ۴۵۴ مگاوات میزان برق مصرفی شهر اهواز است. متوسط سهم مصرف برق خانگی در سایر نقاط کشور بیشتر است و با توجه به تعرفه پایین‌تر برق استان باعث کاهش درآمد در صنعت برق استان می‌شود.

دشت بزرگ افزود: از مدیرت بحران استان خوزستان و استاندار تقدیر و تشکر می‌کنم که تعطیلی ادارات را به ساعت ۱۳ موکول کردند. بالغ بر ۱۰ هزار نیروگاه دارای مصوبه با موافقت‌نامه اصولی داریم و باید ۱۶ نیروگاه در استان احداث شود که روند کند هست و رضایت نداریم؛ البته موافقت‌نامه پنج نیروگاه نیز ابطال شده است.

وی عنوان کرد: ۴۲ پروژه فاینانس داریم که سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را در زیرساخت‌های صنعت برق استان خواهند داشت. تسهیلات ۱۸۰ میلیون یورویی از بانک اسلامی باید دریافت کنیم که مستلزم پرداخت بدهی به بانک تجارت است. ۹۵ هزار زنجیره مقره سرامیکی داریم که باید همه آن‌ها را در برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعویض خواهیم کرد.