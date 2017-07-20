به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، پذیرفته‌شدگان این مرحله از بین داوطلبانی که حد نصاب لازم را کسب کرده اند، بر اساس بالاترین امتیاز علمی به مصاحبه علمی دعوت می شوند.

مصاحبه علمی داوطلبان مقطع عالی تخصصی(سطح چهار) سال تحصیلی ۹۷-۹۶ حوزه‌های علمیه خواهران صرفا بر اساس منابع علمی آزمون کتبی رشته انتخابی داوطلبان است.

داوطلبان معرفی شده به مصاحبه باید در روزهای یکم و دوم مردادماه سال جاری با در اختیار داشتن کد رهگیری نسبت به ثبت نوبت مصاحبه خود از طریق وبگاه سنجش و پذیرش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اقدام کنند.

با توجه به اجرای مصاحبه علمی داوطلبان مقطع عالی تخصصی(سطح چهار) از ۲ تا ۱۰ مردادماه امکان تمدید زمان مصاحبه وجود نخواهد داشت.

حضور در جلسه مصاحبه، طبق زمان انتخابی، الزامی بوده و عدم مراجعه و حضور داوطلبان در مصاحبه به منزله انصراف تلقی می شود.