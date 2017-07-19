حضور اورژانس در محل حادثه واژگونی تریلر قیر/اعلام اسامی مصدومان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با اشاره به وقوع این حادثه در ساعت ۲۱ و ۹ دقیقه چهارشنبه شب، گفت: واژگونی تریلر حاوی قیر در جاده دماوند محدوده کمربندی پردیس بعد از پمپ بنزین کوثر به اورژانس اطلاع داده شد که بر اثر آن چندین خودرو نیز با هم برخورد کردند.

وی از اعزام سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه خبر داد و افزود: ۷ نفر از مصدومان این حادثه توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان های بعثت و امام حسین(ع) منتقل شدند.

اسامی مصدومان این حادثه

کولیوند گفت: حمزه صالحی، غلامرضا رضایی، مائده مومنی، بهنام احمدی، حمید رضا گنجی به بیمارستان بعثت و سعید سلیمان نیا و اسماعیل ندایی به بیمارستان امام حسین (ع) منتقل شده اند.