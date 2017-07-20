اولین اردوگاه ملی در استان کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی زاده شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه پنجمین گردهمایی مسئولین امور جوانان سراسر کشور که در سالن کنفرانس هتل جهانگردی سنندج برگزار شد، گفت: تا به اکنون در حوزه جوانان در کشور تنها شعار سر داده و عمل نکرده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان اظهار داشت: اگر اکنون جوانان ما دچار مشکلاتی هستند به نحو آموزش آنها در آموزش و پرورش باز خواهد گشت که در سنین ابتدایی برای دانش آموزان کلاس های مهارت آموزی و آموزش فرهنگی را برگزار نکرده اند.

وی افزود: ایران کمبود منابع و سرمایه های انسانی ندارد اما اشتباه بودن آموزش های ما اکنون لطمه هایی را که مهم ترین آنها بیکاری است به کشور و جوانان وارد کرده است.

نصراللهی زاده گفت: در چند سالی که حوزه ورزش و جوانان ادغام شدند، سایه سنگین ورزش حوزه جوانان را در سایه خود قرار داده و اجازه خود نمایی به آن نمی داد که امید است هرچه سریع تر احیا سازمان ملی جوانان صورت بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با بیان اینکه نگه داری و تصدی گری خانه های جوان باید مشخص شود، عنوان کرد: سازمان ملی جوانان باید به عنوان سیاست گذار، ناظر و یا اتاق فکر فعالیت کند که تصمیم گیری برای نحوه فعالیت سازمان ملی جوانان در صورت تایید آن بسیار مهم است.

وی افزود: اگر سازمان ملی جوانان به عنوان یک اتاق فکر و مشاور دولت در تصمیم گیری ها باشد برای حوزه جوانان بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

نصراللهی زاده گفت: نبود ارتباط جوانان ما با دیگر استان ها و ناشناخته بودن آنان معضل بزرگی برای جوانان است که باید برای آشنایی آنان با کشور برنامه ریزی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان اظهار داشت: نبود ارتباط جوانان با دیگر استان ها به همبستگی ملی ما لطمه وارد کرده است.

وی افزود: همبستگی ملی نباید تنها در زمان جنگ اتفاق بی افتد بلکه در زمان صلح و آرامش با تعامل و ارتباط با یکدیگر این مهم را تقویت بکنیم.

نصراللهی زاده گفت: به منظور تقویت همبستگی ملی قول می دهیم که اولین ادوگاه ملی بزرگی در سطح استان کردستان را راه اندازی کنیم که با سفر به این اردگاه موجبات تعامل با استان های دیگر فراهم شود.