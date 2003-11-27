اولين جلسه گفت و گوي مستقيم رئيس قوه قضاييه با مردم برگزار شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دراين جلسه آيت الله هاشمي شاهرودي پس از ديدار و گفت و گو با 53 نفر از مردم به پرونده هاي قضايي آنان رسيدگي كرد و دستوراتي مبني بر عفو يا رسيدگي سريعتر به پرونده هاي قضايي آنان را صادر كرد.

بر اساس اين گزارش ، يكي از مراجعه كنند گان كه در اين ملاقات حكم جريمه وي از سوي رئيس قوه قضاييه بخشيده شده بود گفت : در حال حاضر به علت فوت شوهرم سرپرستي خانواده ام را برعهده دارم اما به علت محكوميت به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ 17 ميليون تومان به جرم قاچاق كالا با وثيقه سند ملكي آزاد بودم كه پس از بيان وضعيت و مشكلاتم به آيت الله شاهرودي با عنايت و لطف رييس قوه قضاييه مورد عفو قرار گرفتم .

مراجعه كننده ديگري كه بر اثر كلاهبرداري شخصي 800 ميليون تومان او برباد رفته بود و پس از 8 ماه هنوز پرونده او مورد رسيدگي قرار نگرفته بود به خبرنگار مهر گفت : مدتهاست كه پرونده شكايت من در مورد اين كلاهبرداري در دادگاه معطل مانده و واقعا نمي دانستم چكار كنم اما خوشبختانه رييس قوه قضاييه امروز دستور رسيدگي سريع به اين پرونده را صادر كردند.

مراسم ديدار آيت الله هاشمي شاهرودي با مردم از ساعت 9 صبح تا 11 ادامه داشت و رئيس قوه قضاييه در اين مراسم با همه متقاضيان ديدار و گفت و گو كرد و دستورات لازم را براي رفع مشكلات آنان صادر كرد به طوري كه عموم مراجعه كنند گان در پايان اين جلسه از روند رسيدگي به مطالبات خود ابراز رضايت مي كردند .

رييس نهاد قوه قضاييه در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت : آيت الله هاشمي شاهرودي از زمان انتصاب خود به اين سمت تمايل بسياري به ملاقات هاي مستقيم مردمي داشتند به همين علت پيش از اين مردم براي ديدار با رييس قوه قضاييه و بيان مشكلات قضايي خود به قم عزيمت مي كردند كه با توجه به محدوديت فضاي دفتر ايشان در قم با وجود استمرار اين ديدار ها به مدت 4 سال امكان رسيدگي گسترده به شكايتها و مسائل مردم نبود .

محمود شيرج ادامه داد : اگر چه ديدار هاي مردمي با رييس قوه قضاييه در قم ثمرات بسياري داشته است اما قرار شد تا از اين پس اين ديدارها به منظور سهولت رفت آمد مردم در تهران برگزار شود.

وي با بيان اينكه قصد دخالت در امور قضايي را نداريم گفت : مردمي كه تقاضاي ديدار با رييس قوه قضاييه را دارند كساني هستند كه احكام آنان قطعي شده اما نسبت به حكم خود اعترض دارند و يا كساني كه از روند رسيدگي به پرونده خود معترض هستند اگر خطايي در روند رسيدگي وجود داشته باشد رييس قوه قضاييه مسئله را مورد رسيدگي قرارمي دهند و رئيس قوه قضاييه قصد دخالت درحكم قضات و امور قضايي را ندارند .

رييس نهاد قوه قضاييه با اشاره به اينكه مردم مي توانند با تعيين وقت قبلي با رييس قوه قضاييه ديدار كنند و مسائل و مشكلات قضايي خود را مطرح كنند خاطر نشان كرد : رييس قوه قضاييه به پرونده هاي مردم رسيدگي مي كند و اين ديدارها مي تواند بسيار ثمر بخش باشد .

گفتني است در اين مراسم معاون اول قوه قضاييه ، مسئول اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه ، مسئول نهاد قوه قضاييه معاون نيروي انساني قوه قضاييه و مشاور قوه قضاييه حضور داشتند .

شايان ذكر است برنامه ديدار رئيس قوه قضاييه با مردم به طور هفتگي روزهاي پنجشنبه در دفتر حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي برگزار مي شود و متقاضيان مي توانند براي حضور در اين ديدار هر روز از ساعت 8 تا 14 با شماره تلفنهاي 6467731، 6468557 و 6464432 تماس بگيرند.