نیازمند الگوبرداری از زندگی علما و شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حیدر مصلحی چهارشنبهشب در یادواره شهدای مسجد امام جعفر صادق(ع) بهشهر و بزرگداشت نام و یاد آیتالله سید صابر جباری، امامجمعه فقید بهشهر و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: علمای بزرگ در طول تاریخ نقشهای برجسته دارند و امروز ما نیازمند الگوبرداری زندگینامه علما و شهدا در زندگی خود هستیم تا بدانیم در گرفتاریهای مختلف چگونه با محاسبه وارد شویم.
وی گفت: در طول هشت سال جنگ ما با تمام دنیا در حال جنگ بودیم و این گوشبهفرمان بودن رزمندگان، ولایتمداری و ایستادگی تا پای جان موجب شد تا یک وجب از خاک میهن ما تسلیم دشمن نشود.
وزیر سابق اطلاعات بیان داشت: درزمانی که بحث برجام مطرح بود دشمن ما را تهدید به گزینه نظامی و جنگ میکردند تا در تصمیمگیری بترسیم و تصمیم درست نگیریم.
مصلحی گفت: دشمن تهدید میکند تا شما اشتباه کنید و نفوذ یکی از برنامههای جدی دشمن است تا به اهداف خود برسد و شهدا از این اشتباه مبرا بودند و تهدیدات دشمن تأثیری در آنان نداشت و باید بدانیم دشمن بر اساس ضعف برنامهریزی و طراحی میکند و لحظهای آرام نمینشیند.
وزیر سابق اطلاعات ادامه داد: بحث آتش به اختیار را امام راحل در سال ۶۰، ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ این سخنان را بیان کردند و امروز رهبر معظم بیان کردند چون عدهای وظیفهای که باید را انجام نمیدادند و امروز هم انجام نمیدهند.
مصلحی اظهار داشت: شهدا و علما بر جامعه، خانواده و مسیری که انتخاب کردند مدیریت دارند؛ همچنان که سید و سالار شهیدان این مسیر را هدایت کرده و هدایت میکنند.
وی گفت: سال گذشته ۲۵ میلیون نفر ملت آزاده جهان در اربعین حسینی با پای پیاده راهپیمایی کردند و استکبار رسانهای تمام توان خود را گذاشت تا این حضور را نشان ندهد اما نشد، اینکه ۲۵ میلیون نفر در اربعین حسینی در کربلا حاضر شوند بیانگر مدیریت امام حسین(ع) در مسیری است که انتخاب کرده است.
مصلحی بیان داشت: امروز مقاومت در سویه، لبنان، یمن، بحرین و... نشان داده میشود و این مدیریت امام حسین(ع) است و شهدا با حضور خود ذهنها را مدیریت میکنند و لذا برخی با تشییع شهدای گمنام هم مخالف هستند.
مصلحی همچنین ولایتمدار بودن را از نمونههای بارز شخصیت عالم مجاهد آیتالله سید صابر جباری، امامجمعه فقید بهشهر عنوان کرد که در کنار مردمی بودن، وارد میدان شدن و دفاع از حقانیت کردند نمود برجسته داشته است.
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