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۲۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

دوومیدانی معلولان جهان ـ لندن؛

نماینده ایران در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره شد

نماینده ایران در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره شد

سجاد نیک‌پرست در رقابت‌های پرتاب نیزه نابینایان و کم‌بینایان مسابقات دومیدانی معلولان جهان به مدال نقره دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های دوومیدانی معلولان قهرمانی جهانی که در لندن در حال پیگیری است، رقابت‌های پرتاب نیزه کلاس F۱۳ و F۱۲ گروه نابینایان و کم‌بینایان برگزار شد.

سجاد نیک‌پرست پرتابگر کشورمان در این بخش از رقابت‌ها با ثبت رکورد ۶۱ متر و ۸۸ سانتیمتر به مدال نقره دست یافت.

در این بخش از مسابقات، پرتابگر ازبکستانی به نام «الکس اسو چنکف» با رکورد ۷۱.۰۱ سانتیمتر به عنوان قهرمانی دست یافت و نماینده اسپانیا هم با رکورد ۶۱ متر و ۵۳ سانتیمتر در رده سوم ایستاد.

مدال نقره سجاد نیک‌پرست، یازدهمین مدال کاروان ورزشی ایران در این رقابت‌ها است.

کد مطلب 4036216
زینب حاجی حسینی

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