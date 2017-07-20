مراسم سالگرد ارتحال آیت الله میرزا جواد تبریزی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز ارتحال آیت الله میرزا جوادآقای تبریزی شامگاه چهارشنبه با حضور حضرات آیات علوی بروجردی، فاضل لنکرانی، اعرافی، غروی، فقیهی، فقیه یزدی، سعیدی و حجج اسلام والمسلمین غرویان، اعضای دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، اساتید، طلاب و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم که در مدرسه علمیه این مرجع تقلید برگزار شد حاضران به قرائت فاتحه و کلام الله مجید پرداختند و حجت الاسلام فاضل کدکنی از استادان حوزه علمیه مشهد به سخنرانی پرداخت.

حجت الاسلام فاضل کدکنی اظهار داشت: همان طور که خداوند بعد از پیامبر(ص)، ائمه را برای حفظ دین و هدایت مردم قرار داده است در دوره غیبت نیز علما و فقهای واجد شرایط این مسئولیت را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: امام صادق(ع) به دستور الهی وظیفه تفسیر قرآن و تبیین احکام شرعی و هدایت مردم را در دوره‌ای که مردم بر اثر تبلیغات دستگاه اموی و معاوینه دچار گمراهی شدند بر عهده داشت.

استاد حوزه علمیه اضافه کرد: امام صادق(ع) موفق شد تا شاگردان زیادی را برای هدایت مردم و تبلیغ دین در رشته‌های مختلف علمی از کلام و فلسفه و تفسیر و حتی علوم طبیعی و ریاضیات تربیت کند.

وی به نمونه‌هایی از مناظرات صحابه امام صادق(ع) با مخالفان تشیع اشاره کرد و گفت: تسلط علمی و رفتار مؤدبانه امام و شاگردانشان سبب شد تا عده زیادی به مکتب اهل بیت(ع) رو بیاورند.

در دوره غیبت مسلمین بدون تکلیف رها نشده‌اند

وی با بیان اینکه در دوره غیبت نیز مسلمین بدون تکلیف رها نشده‌اند، اظهار داشت: در دوره غیبت، تبعیت از فقهایی که در روایات ویژگی آنان بیان شده و کسانی هستند که از هوای نفس تبعیت نمی‌کنند و مراقب نفس خود هستند و از دستورات الهی اطاعت می‌کنند لازم شمرده شده است.

حجت الاسلام فاضل کدکنی افزود: آیت الله میرزاجواد تبریزی نمونه‌ای از مراجع و فقیهانی است که در دوره خود پرچم اسلام را در دست گرفت و خود را در راه اهل بیت(ع) فانی می‌دانست و به دفاع از این مکتب برخاست.

وی با اشاره به ولایتمداری آیت الله تبریزی اظهار داشت: این عالم ربانی وقتی فرد منحرفی در مصیبت‌های حضرت زهرا(س) تشکیک کرد سخنرانی عجیبی کردند به گونه‌ای که مسجد اعظم که مملو از جمعیت بود به گریه افتاد و خودشان هم گریه می‌کردند و فضایی ایجاد شد که این فرد منحرف جرئت نکرد از نجف وارد حوزه قم شود.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: آیت الله میرزا جواد تبریزی در تبریز به دنیا آمد و دوره نوجوانی را در مدارس این شهر گذراند اما عشق حوزه در سر داشت ولی به واسطه هوش سرشارش مدیران مدرسه از ورودش به حوزه جلوگیری کردند.

وی اضافه کرد: اعتراض معلمان به والدین ایشان به جایی رسید که در نهایت استخاره کردند و جواب آن طوری بود که همه تسلیم آن شدند و ایشان وارد حوزه علمیه شد و بعد از مدتی به قم سفر کرد.

درخشش آیت الله تبریزی در حوزه علمیه قم

حجت الاسلام فاضل کدکنی ادامه داد: در حوزه قم در مدت کوتاهی چنان درخشید که مورد توجه آیت الله بروجردی قرار گرفت و ممتحن حوزه شد و بعد از مدتی نیز جلسه درس تشکیل داد که مملو از جمعیت بود.

وی با اشاره به سفر آیت الله تبریزی به نجف بیان کرد: ایشان در نجف نیز بعد از مدت کوتاهی مورد توجه آیت الله خویی قرار گرفت و در حلقه استفتاء ایشان واقع شد که در این حلقه کسانی مانند آیت الله العظمی سیستانی و آیت الله العظمی وحید خراسانی و ... قرار داشتند.

سخنران این مراسم اضافه کرد: آیت الله تبریزی تا جایی که می‌توانست در راه دفاع از اهل بیت قلم زد و درس و بحث کرد و با احیای مراسم فاطمیه و عزاداری آن این ایام را همانند عاشورا در اذهان مردم جا انداخت.

وی با بیان اینکه موسوعه و رجال آیت الله تبریزی نتیجه زحمات شبانه روزی اوست، اظهار داشت: این مرجع تقلید فقید شیعیان دارای پشتکار زیادی بود و فرصت‌ها را مغتنم می‌دانست و در کنار تدریس و تربیت شاگرد و تحقیق اعتقاد او به ولایت زبانزد عام و خاص بود.