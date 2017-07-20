سیره امام صادق(ع) الگوی توسعه است/ترور شخصیت دستور کار دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر پنج شنبه در مراسم پایانی اجتماع بزرگ صادقیون که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهارکرد: در خصوص جایگاه فقهی و علمی امام صادق (ع) سخنان زیادی گفته شده، اما انچه امروز برای ما قابل توجه است اثر گذاری ایشان در مقام نقش آن حضرت در احیای اسلام و معارف قرآن است.

وی افزود: سیره ایشان می تواند به عنوان یک راهبرد در توسعه فرهنگ اسلام در بین ملت ها و حرکت دادن جامعه به سمت عبودیت پروردگار مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: برای انسان ها مبدا تغذیه فکری لازم است که اگر به آن توجه نشود امکان رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت وجود ندارد. مبدا نمی توانند اندیشمندان و متفکران مادی باشند زیرا آنها آنچه ارائه می دهند حدس است و قدرت کاربردی و مسیر به دست گرفتن فکر را نمی توانند تنظیم کنند.

علم الهدی بیان کرد: مقام علم و دانش تجربی، انسان را تا جایی پیش می برد که دل اتم را می شکافد اما نمی تواند بگوید این قدرت را چگونه می توان در زندگی استفاده کرد به همین دلیل از این دانش برای درست کردن بمب اتم به منظور نابود کردن انسان ها استفاده می کند.

مبدا تغذیه فکر انسان ها وحی باشد

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل باید مبدا تغذیه فکر انسان ها وحی باشد و بعد از آن باید تفسیر و تبیین آسمانی بوسیله یک جریان فکری وابسته به وحی باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: پیامبر در همین راستا در غدیر خم حضرت علی (ع) را به عنوان جریان سعادت بشریت معرفی کردند و بزرگترین انحرافی که امت اسلام بعد از پیامبر اکرم(ص) دچار شدند، انحراف از مسیر رهبری بود.

علم الهدی اظهارکرد: در این شرایط باید کسی اسلام را به مسیر خود باز می گرداند که امام صادق(ع) توانستند با توجه به شرایط حاکم سیاسی به تبیین اندیشه های صحیح اسلام بپردازند و فعالیت های ایشان باعث شد تا همه دنیا بفهمند اسلام به دنبال کشور گشایی نیست بلکه به دنبال انسان سازی است.

وی گفت: امام صادق (ع) با اقدامات خود موفق شدند به مردم بفهمانند عده ای با اسم اسلام به دنبال تسلط بر مردم هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: مبنای ما به عنوان شیعه این است که تنها رهبری قابل پذیرش است که وابسته به وحی و شریعت است و مابقی همه طاغوت هستند.مشکل ما با برخی جریان های سیاسی به همین دلیل است و رقابت بر سر قدرت نیست زیرا ما می گوییم مدیریت کشور باید آمیخته با رهبری وابسته به وحی باشد نه اینکه حکومت طاغوت باشد و تنها به فکر خورد و خوراک مردم بود.

دشمن به دنبال ترور شخصیت است

علم الهدی خاطرنشان کرد: هر منتخبی از مردم می خواهد در عرصه های مدیریت اجتماعی دخالت کند باید در سایه رهبری اقدامات خود را انجام دهد و بدون نظارت، اقدامات قابل انجام و پذیرفته نیست.

وی گفت: امروز استکبار جهانی به دنبال ترور شخصیت است تا هیبت افراد را با تهمت زدن و دروغ گفتن در بین مردم بشکند و تا زمانی که مردم هوشیار و بیدار باشند این توطئه به جایی نخواهد رسید.