پزشکان قرارداد خدمت خود در مراکز درمانی روستایی را لغو می کنند

ابوالقاسم مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود اینکه 20 میلیون دفترچه بیمه در بین روستاییان سراسر کشور توزیع شده است اما اجرای طرح بیمه روستاییان با نواقصی همراه بوده که تا کنون نتوانسته رضایت روستاییان را جلب کند.

وی گفت: روستاییان خواستار این هستند که ارزش دفترچه بیمه آنان مطابق ارزش دفترچه های درمانی کارکنان دولت شود و این امر حق قشر روستایی است و نمایندگان مجلس و وزیر رفاه نیز بر آن تاکید دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به کمبود پزشک در مراکز درمانی روستاییان اشاره کرد و افزود: هنوز پزشک مورد نیاز مراکز درمانی روستاها تامین نشده چرا که اغلب پزشکان قرارداد خود را برای خدمت در مراکز درمانی روستایی لغو کرده اند و حاضر به خدمت در این مراکز نیستند.

مختاری گفت: وزارت بهداشت معتقد است روستاییان باید بر اساس سیستم ارجاع به بیمارستان های شهری ارجاع شوند و این در حالی است که تعداد پزشکان مستقر در مراکز درمانی روستایی بسیار محدود است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: جامعه روستایی به عنوان قشر محروم جامعه نیازمند توجه بیش از جامعه شهری است و با تاکید دولت بر عدالت محوری و توجه به اقشار نیازمند و محروم به طور حتم در فصل بودجه شاهد توجه ویژه دولت به قشر روستایی خواهیم بود.