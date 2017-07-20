تصادف ۳ خودرو در کندوان ۷ مصدوم برجای گذاشت

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این تصادف صبح پنجشنبه به مرکز پیام اورژانس غرب استان مازندران اعلام شد اظهار داشت: این حادثه در اثر برخورد خودروهای پراید، تیبا و وانت در جاده کندوان منطقه مجلار اتفاق افتاد و براثر این حادثه هفت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پایگاه‌های اورژانس مجلار و مرزن آباد به محل حادثه اعزام و یکی از مصدومین به صورت سرپایی مداوا شد و پنج مرد و و یک خانم دیگر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شدند وخوشبختانه مصدومی با حال وخیم گزارش نشد.