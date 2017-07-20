درگیری اعضای داعش در افغانستان و پاکستان برسر تصاحب مقام فرماندهی

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اعضای ارشد گروه تروریستی داعش از درگیری درون جناحی فرماندهان ازبکستانی و پاکستانی این گروه تروریستی برای تصاحب مقام فرماندهی خبر دادند.

شورای نظامی گروه تروریستی داعش «شیخ اسلم فاروقی» فرمانده سابق طالبان پاکستانی را به عنوان فرمانده اصلی انتخاب کردند که این تصمیم با مخالفت جناح ازبکستانی روبرو شد.

افراط‌گرایان آسیای مرکزی بخش قابل توجهی از اعضای این گروه تروریستی را تشکیل می‌دهند و به دنبال تصاحب مقام فرماندهی این گروه از پاکستانی‌ها هستند.

اعضای ازبکستانی گروه تروریستی داعش در افغانستان بر این باورند که فاروقی تحت کنترل سازمان اطلاعاتی پاکستان است و به همین منظور فرد ازبکستانی مورد نظر خود را برای این پست معرفی کرده‌اند.