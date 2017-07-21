لحظه شماری برای آغاز یک هیجان/ حال همه خوب است

خبرگزاری مهر – گروه هنر: بسیاری از علاقهمندان موسیقی چهره همای را اولین بار ۱۲ سال قبل در کنسرت «ملاقات با دوزخیان» کاخ نیاوران دیدند. جوانی مشغول نواختن کوزه و خواندن از حرفهای شاید مگو زیر نور سبز رنگ کاخ نیاوران. اجرایی که ویدئوی آن در قالب سیدی آن روزها دست به دست شد و چهرههای همای را به مخاطبان عام شناخت.
حالا دوباره قرار است تا همای پس از ۱۲ سال به کاخ نیاوران برگردد و اجرایی را همراه با گروهش به رهبری انریکو جرولا روی صحنه ببرد. شاید به خاطر همین هیجان هست که نفر اول در تمرین حاضر میشود و با شور و اشتیاق فراوان مقدمات اولین جلسه تمرین اش را آماده میکند. صندلیها را با کمک یکی از اعضای گروه میچیند، پارتیتورها را مرتب میکند و بعد نتهای هر نوازنده را با دقت روبهروی صندلی او قرار میدهد.
در این مدت هم زنگ در مدام به صدا درمیآید و گروه نوزاندگان و خوانندگان که به نظر حس و حال خوبی از حضور در این کنسرت دارند، یکی یکی وارد میشوند، همای به استقبال تک تک آنها میرود و بعد از ورود و خوش بش و احوال پرسی به طرف محل تمرین و صندلیهایی که برای تمرین شان تدارک دیده، هدایت شان میکند. گروه ارکستر این کنسرت شامل نوازندگان سازهای ایرانی و غربی میشود و با هفت نفر همخوان در این اجرا، مجموعا ۶۰ هنرمند همای را برای کنسرت تازهاش همراهی میکنند.
کمی بعدتر انریکو جرولا رهبر ارکستر ایتالیایی که برای همکاری دوباره با همای به تهران آمده، از راه میرسد. جرولا ۳۵ ساله فارغ التحصیل رشته رهبری اپرا در کنسرواتوار پسکارا است و به سازهای پیانو و ویولنسل تسلط دارد. او همکاری با بزرگترین خواننده های اپرای ایتالیا مانند پاواروتی و سایمیرپیرگو را در کارنامه دارد و همکاریهای مستمری با ارکسترهای مختلفی در اروپا، آمریکا و کانادا داشته است.
جرولا به واسطه حضور و اجرایش در تالار وحدت و همچنین تورهای خارج از کشورش با نوازندگان ایرانی آشنا شده و با تک تک آنها خوش و بش میکند. نوازندگان هم که از راه میرسند و او را میبینند و با زبان انگلیسی و یا ایتالیایی دست و پا شکسته با او گفتوگو و احوال پرسی میکنند. جرولا تجربه حضور دوبارهاش را فوقالعاده بیان میکند و میگوید: اجرای اول من در تالار وحدت تهران به همراهی همای تجربهای خوشایند و ماندگار برایم بود که هنوز خاطرههای آن را در ذهن دارم؛ تجربه آن اجرا هم باعث شده که برای کنسرت آینده با همای هیجان داشته باشم.
پروسه آمدن تک تک نوازندگان به محل تمرین ۴۰ دقیقهای طول میکشد و بعد از این مدت جرولا چوب رهبری را به حرکت درمیآورد و تمرین را آغاز میکند. طی این مدت او به قابلیت تغییر و انعطاف درانگشت گذاری، آرشه کشی، صدا دهندگی، ریتمها و دینامیکها اشاره میکند و نکاتی را به نوزاندگان گوش زد و آنها را راهنمایی میکند؛ او به نوازندگان تاکید میکند که قسمتهای آهسته و پاساژهای ساده را دست کم نگیرند که برخلاف تصور احتمال عدم موفقیت در اجرای این قسمتها بیشتر است.
تمرین ادامه پیدا میکند و پرواز همای ضمن زیر نظر داشتن کار اعضای گروهش همراه با ارکستر تمرین میکند. او از تمرین اول ارکستر نسبتا راضی است؛ همای در این باره میگوید: از تمرین اول و همکاری با این نوازنده ها بسیار راضی و خرسندم؛ نوازندگانی که به مدیریت امین غفاری گردآوری شدند و از قابلیتهای بسیار بالایی برخوردار هستند؛ بعضی از آنها در کنسرت اول من نیز در تالار وحدت ما را همراهی کرده بودند و با کارم آشناهستند. اما خیلیها هم تازه به ما ملحق شدهاند.
وی همچنین درباره همکاری با رهبر ارکستر ایتالیایی میگوید: اغلب نوازندگان تقریبا با انریکو آشنا هستند و با اولین دیدار و همکاری متوجه شدند که بر عکس بعضی از رهبر ارکسترهایی که در ایران با آنها همکاری کردند، ایشان واقعا یک رهبر ارکستر حقیقی هست نه یک آهنگساز یا نوازنده ای که نقش رهبر ارکستر را هم بازی میکند.
همای دلیل همراهی تمام و کمال نوازندگان با رهبر ارکستر ایتالیایی را رفتار و اخلاق حرفهای این هنرمند میداند و عنوان میکند: رفتار و اخلاق و کار حرفه ای جرولا قابل ستایش است والبته که او انسانی بسیار دوست داشتنی و صمیمی است و شاید به همین دلیل نوازنده ها با او ارتباط خوبی برقرار میکنند.
تمرین ادامه پیدا میکند و نوازندگان قطعه به قطعه هماهنگتر میشوند؛ برنامه پیش روی مستان در ۲ بخش اجرا خواهد شد و همای از آهنگهای قدیمی و ساختههای تازه استفاده خواهد کرد. همچین قرار است در بخشهای گوناگون از قابلیتهای تعدادی از بهترین نوازندگان ایران استفاده شود و آنها چند قطعه به صورت تکنوازی اجرا کنند.
«پناه بلندی و پستی»، «بی کس به زبان فارسی و آذری»، «زبان نگاه سروده استاد ابتهاج»، «دیوانه تری»، «شیرین لبی به فارسی و آذری»، «عیب رندان مکنای زاهد پاکیزه سرشت»، «بی من مخور شراب»، «مجنون شیدا»، «همنوازی نی و دیجیریدو»، «از ره به در شدم»، «گلدوزی»، «لولی وشانِ مست»، «ای میهن»، «سرزمین بیکران» و «کنسرتو ویلون ساخته مونتی» قطعاتی بودند که ارکستر پرواز و گروه مستان در اولین اجرا تمرین کردند تا ۴ و ۵ مردادماه در کاخ نیاوران روی صحنه ببرند.
همای درباره بازگشت خود به کاخ نیاوران و هیجانی که برای این اجرا دارد، میگوید: از اینکه بعد از این همه سال به کاخ نیاوران برمیگردم، خوشحالم، من خاطرات زیادی از آنجا دارم چرا که این مکان فضایی برای آغاز شهرت من و البته آغاز خیلی دردسرها بود.
بعد از ۲ ساعت تمرین سنگین اول گروه تمام میشود و پرواز همای و ارکسترش خود را برای روز بعدی تمرین و اجرای اصلی در کاخ نیاوران آماده میکنند؛ تمرین برای اجرای کنسرتی که میتواند به پرواز دوباره همای تعبیر شود.
عکس ها از علی حدادی اصل
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