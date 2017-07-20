امنیت منطقه نیازمند عزم کشورها در مبارزه با موادمخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد مسعود زاهدیان در کارگاه مبارزه با مواد مخدر (با مشارکت سازمان همکاری اقتصادی اکو) با تقدیر از فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین سردار بختیاری به پاس پذیرش این دوره اظهار کرد: امروزه معضل تهیه و توزیع مواد مخدر به عنوان یکی از پنج تهدید مهمی که جامعه بشری را هدف قرار داده است، مطرح می باشد و مبارزه با مواد مخدر مورد توجه بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی است.

وی افزود: به نوعی بسیاری از کشورها در تلاش هستند تا با زمینه های تولید و توزیع و همچنین جریان های مافیای قاچاق مواد مخدر برخورد شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بیان کرد: موضوع کشت و قاچاق مواد مخدر یکی از مواردی است که کشورهای منطقه را مورد هدف قرار داده است و متأسفانه افراد زیادی از آن آسیب می بینند، علیرغم حضور برخی کشورهای فرامنطقه ای به بهانه انجام اقدامات پیشگیرانه در منطقه ، متأسفانه نه تنها امنیت منطقه تأمین نشده است بلکه براساس آمار و بررسی ها، میزان کشت و تولید مواد مخدر از سال ۲۰۰۱ تاکنون افزایش تساعدی داشته است.

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر در منطقه نیازمند همکاری و تعامل همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عضو اکو است؛ چرا که پیش نیاز انجام فعالیت های اقتصادی " امنیت " است؛ بنابراین مقابله با معضل تهیه و توزیع مواد مخدر زمینه ساز ایجاد و تقویت امنیت پایدار می باشد.

وی یاد آور شد: همکاری پلیس کشورهای عضو اکو در راستای مبارزه با مواد مخدر می تواند امنیت پایدار را ایجاد کند.

سردار زاهدیان از آمادگی ایران برای هرگونه همکاری با کشورهای دیگر در راستای مبارزه و مقابله با مواد مخدر خبر داد و افزود: تلاش برای میزبانی اجلاس روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال جاری یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها است و امید است همزمان با برگزاری این اجلاس به مصوبات و دستاوردهای مطلوبی در فرایند مبارزه با جریان های کشت ، تولید و توزیع مواد مخدر برسیم.

وی یادآور شد: مبارزه با جریان های پولشویی ناشی از مواد مخدر نیز از دیگر اهداف برگزاری این اجلاس می باشد. در هر حال باید برای رسیدن به اهداف مشترک در مقابله با مواد مخدر ، تعامل و همکاری را سرلوحه قرار دهیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در ادامه با اشاره به تولید و مصرف مواد مخدر صنعتی بیان کرد: امروزه آسیب و خطرات مواد مخدر صنعتی به مراتب بیشتر از نوع سنتی است که متأسفانه حجم بالایی از مواد مخدر صنعتی خارج از منطقه اکو به کشورها وارد می شود؛ در واقع اروپا بازارهای جدیدی در آسیا برای توزیع و مصرف مواد مخدر صنعتی یافته است و لازم است که کشورهای عضو اکو در برخورد با این معضل نیز به زبان مشترک برسند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در روند مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از ترانزیت مواد همواره در خط مقدم بوده و اقدامات شایسته ای انجام داده اند و تقدیم بیش از ۳۷۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز در این عرصه موید این ادعا است و همواره در تلاش هستیم میزان خسارات و هزینه های انسانی و تجهیزاتی را در مقابله با مواد مخدر به حداقل برسانیم.

سردار زاهدیان در ادامه با تشریح بخشی از عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی عنوان کرد: در سال گذشته میلادی ( ۲۰۱۶ ) ۶۲۳ تن انواع مواد مخدر توسط این پلیس کشف شد که این رقم در کشف مواد ، در جهان بی سابقه است، همچنین در ۶ ماهه گذشته سال ۲۰۱۷ میلادی نیز ۲۵۵ تن و ۳۶۶ کیلوگرم انواع مخدر با هوشیاری پلیس مبارزه مواد مخدر ناجا کشف شده است، این در حالی است که میزان کشفیات پلیس ایران با همکاری سایر دستگاه ها چون گمرک، وزارت اطلاعات و ... در سال گذشته بیش از ۶۷۰ تن بوده است.

وی اضافه کرد: برگزاری دوره های آموزشی متعدد در جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی پلیس سایر کشورها ، ایجاد مرکز تبادل اطلاعات GPCو مشارکت با کشورهای برادر چون افغانستان و پاکستان و همچنین ایجاد مرکز مقابله و مبارزه با شبکه های قاچاق از دیگر اقدامات پلیس ایران در روند مبارزه با مواد مخدر است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری این گونه دوره ها گفت: برگزاری این دوره ها در توانمندسازی پلیس کشورهای عضو اکو بسیار موثر است و همواره باید تلاش کنیم برگزاری این دوره ها تداوم داشته باشد.

کارگاه مبارزه با مواد مخدر ( با مشارکت سازمان همکاری اقتصادی اکو) ۲۵ تا ۲۸ تیرماه برگزار شد در این اختتامیه نمایندگانی از کشورهای عضو اکو حضور داشتند.