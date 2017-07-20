پرسپولیس سود نداشته که ۱۰۷ میلیارد مالیات بدهد/خصوصی سازی کند است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در حاشیه نشست هیات رییسه فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به اینکه جلسه در مجلس شورای اسلامی بسیار کاربردی و خوب بود که می‌توان گفت تاکنون چنین جلسه‌ای با حضور نمایندگان برگزار نشده بود، گفت: متاسفانه برخی مشکلات مالی از گذشته برای برخی باشگاه‌های ورزشی بوجود آمده و در حال حاضر تا ۳۱ آگوست فرصت وجود دارد باشگاه‌های استقلال، تراکتورسازی، نفت تهران و پرسپولیس که قرار است سال آینده در جام باشگاه های آسیا حضور یابند، بدهی مالیاتی خود را تسویه کنند؛ البته موانع دیگری نیز وجود دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران اظهار کرد: در جلسه مقرر شد با تشکیل کمیته‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی موضوع بدهی مالیات باشگاه‌ها پیگیری و رفع شود؛ به عنوان مثال مسئولان مالیاتی کشور مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان مالیات را برای پرسپولیس مطرح کرده اند در حالی که این باشگاه هیچ وقت سوددهی نداشته است.

وی با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در خصوص آماده سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات جام جهانی روسیه، ادامه داد: خوشبختانه نمایندگان مجلس نسبت به صعود تیم‌های ملی در رده‌های مختلف از فدراسیون تقدیر کردند.

تاج با بیان اینکه مشکلات متعددی برای فدراسیون فوتبال وجود دارد، افزود: فدراسیون فوتبال ۴۵ میلیارد تومان اعتبار دارد و نمی‌توان با این مبلغ ۱۸ تیم ملی را مدیریت کرد لذا برای برطرف کردن این مسئله با نمایندگان مجلس صحبت‌هایی مطرح شد؛ بر این اساس مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان نسبت به بررسی و کمک در این زمینه تشکیل شود.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره نقد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به نحوه مدیریت باشگاه‌های ورزشی، انعقاد قراردادهای غیرکارشناسی با بازیکنان و مربیان و غیره، افزود: مقرر شد کارگروهی نیز در این راستا تشکیل شود و حتی برای تحقق اهداف از ماده ۴۳ که بر اساس آن رییس فدراسیون فوتبال می تواند مدیر باشگاهی را عزل کند استفاده شود.

وی گفت: در ادامه جلسه مقرر شد فدراسیون فوتبال از طریق استسفاریه سوالی را از مجلس جویا شود تا با پاسخی که از سوی مجلس مطرح می‌شود و انکعاس آن به AFC و سایر مجموعه‌های دیگر برخی از موانع دیگر برطرف شود.

تاج اظهار کرد: موضوع خصوصی سازی با موانعی روبرو است و نیاز به زیرساخت‌هایی دارد لذا باید تلاش شود اما همه معتقد هستند روند کندی در این خصوص وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون فوتبال ایران سه قول به مجلس شورای اسلامی داده و نهایت تلاش را برای تحقق آن خواهد کرد، اظهار کرد: پیگیری پرونده فساد در فوتبال که در گذشته مطرح شده از جمله این موارد است؛ لذا بر اساس آن هر فردی مشکلی داشته باشد به حوزه قضایی معرفی می‌شود.

وی از پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران به مجلس شورای اسلامی برای برطرف کردن مشکلات مالی خبر داد و گفت: در این زمینه پیشنهاداتی ارائه و بنا شد تا مجلس نیز به دولت تذکر دهد اگر لایحه‌ای نیاز باشد ارائه کنند.

وی درباره عملکرد سرمربی تیم ملی گفت: کی‌روش توفیقات خوبی را برای فوتبال ایجاد کرده و تیم ملی در شرایط خوبی است اما ابراز نگرانی شد نسبت به اینکه نتایج موقتی نباشد در حالی که بازی‌هایی که هم اکنون انجام می‌شود مهندسی خوبی وجود دارد.

تاج در خصوص اقدامات آماده سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات جام جهانی روسیه، خاطرنشان کرد: هم اکنون کمپی برای تمرین تیم ملی در روسیه تدارک دیده شده و بازی تدارکاتی نیز با تیم روسیه قطعی شده