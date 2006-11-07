به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا که در آن شهروندان این کشور همه 435 نماینده مجلس نمایندگان، یک سوم از نمایندگان مجلس سنا (33 کرسی) و 36 فرماندار از 50 فرماندار ایالتی این کشور، را انتخاب می کنند، امروز سه شنبه (هفتم نوامبر) آغاز شد.

همزمان از شهروندان 37 ایالت در 203 مورد مربوط به ایالتها، رای گیری می شود.

بی بی سی در گزارشی در این باره این دوره انتخابات را پرهزینه ترین در نوع خود توصیف کرد.

در همین رابطه نظر سنجی ها حاکی از پیروزی دموکراتها به ویژه در مجلس نمایندگان است و این در حالیست که جرج بوش

رئیس جمهور آمریکا ضمن بی برنامه خواندن دموکراتها از مردم این کشورخواسته است تا به جمهوریخواهها رای دهند.