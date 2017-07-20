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۲۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

دیلی صباح:

دونالد ترامپ دیگر از گروه های مخالف بشار اسد حمایت نخواهد کرد

دونالد ترامپ دیگر از گروه های مخالف بشار اسد حمایت نخواهد کرد

نشریه دیلی صباح ترکیه با انتشار یادداشتی از تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمایت از گروه های مخالف دولت سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر نشریه دیلی صباح ترکیه از تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمایت های آمریکا از گروه های مخالف بشار اسد خبر داد.

دیلی صباح معتقد است این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در راستای توافق انجام شده با روسیه به عنوان متحد اول بشار اسد انجام شده است.

به نوشته دیلی صباح دولت آمریکا قصد دارد به جای گروه های شورشی مخالف اسد، حمایت های خود را معطوف به دو گروه تروریستی «وای پی جی» و «پی وای دی» که از گروه های کردی مخالف دولت اردوغان به حساب می آیند کند.

این درحالیست که دولت اردوغان تاکنون بارها خواستار توقف حمایت های آمریکا از کردهای جدایی طلب و دو گروه مذکور شده است. موضوعی که آمریکا تاکنون زیر بار پذیرش آن نرفته و معتقد است کردهای جدایی طلب ترکیه و سوریه تروریست نیستند.

ترکیه دو گروه «پی وای دی» و «وای پی جی» را از زیرشاخه های گروه تروریستی «پ ک ک» می داند.

کد مطلب 4036373

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