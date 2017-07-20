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۲۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

سرکلانتر ششم فاتب تشریح کرد؛

جزئیات حمله زن و مرد سارق به مامور پلیس/تحقیقات ادامه دارد

جزئیات حمله زن و مرد سارق به مامور پلیس/تحقیقات ادامه دارد

سرکلانتر ششم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری دو نفر سارق زن و مرد و کشف مقادیری لوازم سرقتی از آنها خبر داد و گفت: متهمان قصد خلع سلاح مامور پلیس را داشتند.

به گرارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس کتابعلی با اعلام خبر دستگیری زن و مرد سارق، افزود: عوامل کلانتری ۱۱۰ شهدا حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو پراید با دونفر سرنشین که درحال پرسه زنی بوده مشکوک و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه طی استعلام صورت گرفته از مرکز پیام مشخص شد که خودرو مورد نظر دارای سابقه است، گفت: سرنشینان خودرو که یک نفرمرد  به همراه یک نفر خانم بودند  به محض دیدن واحد گشت از خودرو پیاده شده و قصد متواری شدن را داشتند و بی توجه به دستور ایست پلیس به سمت مامور کلانتری حمله ور شده و قصد درگیری و خلع سلاح وی را داشتند.

سرکلانترششم فاتب افزود: مامور کلانتری با استفاده از قانون به کارگیری سلاح اقدام به شلیک این عدد تیر هوایی نموده که نهایتا با رسیدن دیگر عوامل کلانتری آنها دستگیر و به کلانتری دلالت داده می شوند.

سرهنگ کتابعلی گفت: در بازرسی از این افراد مقدار ۱.۵ گرم مواد مخدر از نوع شیشه با لفافه و از خودرو آنها سه عدد پخش خودرو، ۴ عدد باند ، چهار حلقه لاستیک و رینگ سرقتی کشف شد.متهمان دستگیر شده برای بازجویی های بیشتر به پلیس اگاهی منتقل شدند.

کد مطلب 4036386

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