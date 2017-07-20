بازسازی و ترمیم بیمارستان حاجی آباد در کمترین زمان انجام می شود

سید حسین داودی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات بازسازی بیمارستان ۳۲ تختخوابی حاجی آباد که روز گذشته دچار آتش سوزی شده بود، ضمن ابراز تاسف از بروز این حادثه بیان داشت: از مدیریت بسیار خوب و به موقع همه همکارانم در شبکه بهداشت و بیمارستان حاجی آباد که موجب نجات جان بیماران و پرسنل شد تقدیر و تشکر میکنم .

وی با اشاره به اینکه خسارات مالی نسبتا زیادی به ابنیه و انبار دارویی و تجهیزات پزشکی وارد شده، گفت : خوشبختانه این آتش سوزی به دلیل مدیریت بسیار خوب و همکاری همه ارگانهای ذیربط به خوبی کنترل و اطفاء شد و خسارت جانی نداشت.

رئیس دانشگاه به همه اعضاء کمیته بحران خاطر نشان کرد که از امروز باید تمام تلاش خود را جهت بازگشت بیمارستان به حالت قبل به کارگیرند و از معاونین و مدیران دانشگاه هم خواست تا ترمیم و بازسازی فوری ، بیمارستان را در دستور کار خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این کمیته مقرر گردید تیمهای کارشناسی تخصصی برای بررسی و ترمیم در قسمتهای مختلف از جمله تاسیسات، فنی، هتلینگ آغاز به کار کنند.

در پایان دکتر داودی از تلاش و همکاری فرمانداری، آتش نشانی، دادگستری، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج و هلال احمر و سایر ادارات همکار صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.